Με ρυθμούς χελώνας η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας - Τα πρόστιμα για όσους χάσουν την προθεσμία

28 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας και η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας είναι σχεδόν αναιμική. Από τα προϋπολογισθέντα 1,2 δισ. ευρώ, στα δημόσια ταμεία έχουν μπει μόλις 75,7 εκατ. ευρώ. Τα τέλη κυκλοφορίας επέλεξαν να πληρώσουν μόλις 463.000 ΑΦΜ (γιατί συμπεριλαμβάνονται κι επιχειρήσεις) όταν το σύνολο των εγγεγραμμένων Ι.Χ υπολογίζεται περίπου στα 5,5 εκατ.



Με βάση το νέο σύστημα, παράταση στη διορία αποπληρωμής δεν πρόκειται να δοθεί και από την 1η Ιανουαρίου αρχίζουν να τρέχουν πρόστιμα:

+25% επί των τελών για πληρωμή εντός Ιανουαρίου

+50% επί των τελών για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου

+100% επί των τελών για πληρωμή από τον Μάρτιο και μετά

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ.

Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ακριβώς τα ίδια με πέρυσι και η πληρωμή τους μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Mobile Banking έχοντας σκανάρει τον QR code που συνοδεύει το ειδοποιητήριο χωρίς να χρειάζεται ο κωδικός πληρωμής και το ποσό.

Web Banking Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί ο κωδικός RF ο οποίος αριθμεί 23 ψηφία.

Μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών που βρίσκονται στις τράπεζες. Κι εδώ θα ζητηθεί ο QR code για να σκαναριστεί και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ. τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Στα γκισέ των τραπεζών ή σε κάποιο υποκατάστημα ΕΛΤΑ…για τους λιγότερο μυημένους έχοντας προηγουμένως εκτυπώσει το ειδοποιητήριο.

Η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου με χρήση κωδικών taxisnet γίνεται ως εξής:

Μπαίνω στην εφαρμογή MyCar της ΑΑΔΕ

Εισάγω τους κωδικούς

Πατάω τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

Επιλέγω ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας οχημάτων

Εισάγω αριθμό κυκλοφορίας οχήματος

Σώζω το αρχείο που θα προκύψει στο κινητό ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε να είναι έτοιμο για εκτύπωση.

Η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου χωρίς χρήση κωδικών taxisnet γίνεται ως εξής:

Μπαίνω στο site της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στα τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς

Εισάγω ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας οχήματος

Πατάω το κουμπί εκτύπωση ώστε να εμφανιστεί το αρχείο.

Την τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου λήγει και η προθεσμία για όσους θέλουν να μην κυκλοφορήσουν το όχημα τους μέσα στο 2026. Η δήλωση της ψηφιακής ακινησίας γίνεται μέσω της πλατφόρμας myCAR, στην οποία συνδέεται κάποιος με τους κωδικούς taxis.

Εκεί καταχωρεί τον αριθμό κυκλοφορίας, τη διεύθυνση ακινητοποίησης του οχήματος κι αν ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.



Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών, ειδοποιούνται όλοι και για να γίνει δεκτό το αίτημα της ακινησίας πρέπει να συναινέσουν όλοι.

Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις στις οποίες η ακινησία του οχήματος πρέπει να δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ, ψηφιακά βέβαια και πάλι μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ και της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου».

Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

Κλοπή ή υπεξαίρεση του οχήματος

Κυκλοφορία του οχήματος στο εξωτερικό

Ανολοκλήρωτη μεταβίβασης του οχήματος

Κατάσχεση του οχήματος

Αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος

Παράδοση του για οριστική διαγραφή και ανακύκλωση

Ολοσχερής καταστροφή του οχήματος

Πλειστηριασμός του οχήματος

Θάνατος του ιδιοκτήτη του οχήματος, όπου η ακινησία δηλώνετε από τους κληρονόμους του (εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους)

Από τον Απρίλιο του 2026 θα δοθεί η δυνατότητα της πληρωμής τελών κυκλοφορίας με τον μήνα για όσους θέλουν να κάνουν προσωρινή άρση ακινησίας του οχήματος τους.

