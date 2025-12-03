Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από την άνοδο των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών και στις υψηλές προσδοκίες επενδυτών περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) την επόμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 185,13 μονάδων (+0,39%), στις 47.474,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 137,75 μονάδων (+0,59%), στις 23.413,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 16,74 μονάδων (+0,25%), στις 6.829,37 μονάδες.

