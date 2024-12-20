UniCredit: Θέμα χρόνου η εξαγορά της Commerzbank;

Πάλι το ίδιο σενάριο, πάλι η ίδια «αιφνιδιαστική» τακτική: με νέες κινήσεις η ιταλική τράπεζα UniCredit αύξησε στο 28% το μερίδιο που κατέχει στην Commerzbank, τη δεύτερη σε μέγεθος τράπεζα της Γερμανίας. Τον Σεπτέμβριο οι Ιταλοί είχαν γνωστοποιήσει την αγορά πακέτου μετοχών 9%, αλλά δεν περιορίστηκαν σε αυτό και, μέσω κινήσεων στο Χρηματιστήριο, άρχισαν να διευρύνουν το μερίδιό τους για να φτάσουν στο 21% στα τέλη Σεπτεμβρίου και στο 28% σήμερα.



Έχουν μεσολαβήσει κάπως αντιφατικές δηλώσεις από τη διοίκηση της UniCredit στο Μιλάνο για το αν επίκειται εξαγορά της Commerzbank ή όχι. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις εκπρόσωπος της ιταλικής τράπεζας αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για μία επενδυτική κίνηση, και όχι για απόπειρα εξαγοράς. Ωστόσο, το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) παρατηρεί ότι γίνεται πιο πιθανό πλέον το σενάριο να καταθέσουν οι Ιταλοί επίσημη πρόταση εξαγοράς. Με βάση το ισχύον δίκαιο είναι ούτως ή άλλως υποχρεωμένοι να το πράξουν, σε περίπτωση που το μερίδιό τους αγγίξει το 30%.

Αρνητική αντίδραση από το Βερολίνο

Εκπρόσωπος της Commerzbank, απαντώντας σε ερώτημα για τη νέα επενδυτική κίνηση των Ιταλών, δηλώνει πως «την καταγράφουμε και από κει και πέρα επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής μας, την οποία θα ανακοινώσουμε στις 13 Φεβρουαρίου». Business as usual λοιπόν;



Η γερμανική κυβέρνηση παραμένει στην αρνητική στάση που είχε ήδη εκφράσει από τον Σεπτέμβριο. «Για μία ακόμα φορά η ιταλική τράπεζα δραστηριοποιείται χωρίς συνεννόηση, με μη φιλικές μεθόδους» αναφέρει εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο Βερολίνο. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η UniCredit είχε δεσμευθεί να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κινήσεις πριν από τη διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών στη Γερμανία, που έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, και ότι οι μη φιλικές εξαγορές δεν έχουν θέση στον τραπεζικό κλάδο, ιδιαίτερα μάλιστα «όταν πρόκειται για μία συστημική τράπεζα».



Στην υπόθεση είχε παρέμβει τον Σεπτέμβριο ακόμα και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, που έκανε λόγο για «μη φιλική επίθεση» των Ιταλών. Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ άφηνε να εννοηθεί ότι το Βερολίνο δεν θα μπορούσε να εμποδίσει μία ενδεχόμενη εξαγορά, παρεμβαίνοντας σε διαδικασίες της ελεύθερης αγοράς.



Η πρώτη γυναίκα CEO της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, που ανέλαβε καθήκοντα μόλις την 1η Οκτωβρίου, φαίνεται να τηρεί αποστάσεις από μία πιθανή συγχώνευση και κάνει λόγο για μία «αποκλειστικά επενδυτική κίνηση» των Ιταλών. Γεγονός είναι πάντως ότι, αν το επιθυμεί, η UniCredit διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για την απορρόφηση της Commerzbank, καθώς η αξία της στο Χρηματιστήριο είναι υπερτριπλάσια από εκείνη του γερμανικού πιστωτικού ιδρύματος (63 δις ευρώ έναντι 18,7 δις).

Φόβοι για μαζικές απολύσεις

Ο επικεφαλής του ιταλικού ομίλου, Αντρέα Ορσέλ, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι βλέπει «τεράστιο δυναμικό» σε περίπτωση συγχώνευσης των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων. Από την πλευρά του, το Verdi, το μεγαλύτερο γερμανικό συνδικάτο, εκφράζει ανησυχίες για μαζικές απολύσεις στη γερμανική τράπεζα, η οποία σήμερα απασχολεί 42.000 εργαζόμενους. Άλλωστε, υπάρχει προηγούμενο. Το 2005 οι Ιταλοί είχαν απορροφήσει την επίσης γερμανική HypoVereinsbank, που εκείνη την εποχή απασχολούσε 26.000 εργαζόμενους και σήμερα έχει μόλις 9.500.



Τώρα το συνδικάτο Verdi απαιτεί από τη γερμανική κυβέρνηση να συμπεριλάβει την Commerzbank στις «κρίσιμες υποδομές» της χώρας, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις ενέργειας, που προστατεύονται μέσω ειδικής νομοθεσίας από επιθετικές κινήσεις εξαγοράς. Συν τοις άλλοις, τονίζει το συνδικάτο, η Commerzbank έχει νευραλγικό ρόλο στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας.

