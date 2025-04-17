ΤτΕ: Στο 1,5 δισ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο δίμηνο

Μικρή αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων δευτερογενών εισοδημάτων και υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε ως έναν βαθμό από τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Πιο αναλυτικά, τον Φεβρουάριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 573,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 2,5 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς καταγράφηκε μείωση των εισαγωγών με παράλληλη μικρή αύξηση των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,9% (3,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 7,6% (-7,9% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1% (2,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 3,0% (-4,1% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, με μείωση του πλεονάσματος σε όλα τα επιμέρους ισοζύγια. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατέγραψαν μικρή μείωση κατά 0,8%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις μικρή αύξηση 0,5%.

Το ίδιο διάστημα, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας αφενός τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και αφετέρου την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 211,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, λόγω της ταυτόχρονης μείωσης των εισαγωγών – κυρίως καυσίμων – και της αύξησης των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,3% (3,0% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,6% (2,1% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 3,6%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αύξηση κατά 2,8% (4,6% και 1,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών συρρικνώθηκε, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, εξαιτίας της μείωσης των καθαρών εισπράξεων του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 3,9%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε άνοδο έναντι της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε την ίδια περίοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, καθώς και της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Όσον αφορά το ισοζύγιο κεφαλαίων, τον Φεβρουάριο του 2025 κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 209,9 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας την αύξηση των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το πρώτο δίμηνο του 2024, και διαμορφώθηκε σε 360,7 εκατ. ευρώ, λόγω της ταυτόχρονης αύξησης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και της μείωσης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Φεβρουάριο του 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 2,3 δισ. ευρώ.

Μείωση παρουσίασε το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων και την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, τον Φεβρουάριο του 2025, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 925,5 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 370,4 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά την πτώση κατά 707,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων κατά 172,0 εκατ. ευρώ σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων και κατά 93,0 εκατ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της ανόδου κατά 1,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, αλλά και της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 432,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 4,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 432,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν, έως έναν βαθμό, από τη μείωση κατά 1,4 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,0 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 819,3 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μικρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην άνοδο κατά 545,1 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, που αντισταθμίστηκε στον μεγαλύτερο βαθμό από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά σχεδόν εξ ολοκλήρου την άνοδο κατά 3,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην άνοδο κατά 1,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,1 δισ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 614,8 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους. Η μείωση των υποχρεώσεών τους αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση κατά 1,8 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε στον μεγαλύτερο βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,1 δισ. ευρώ) και από την αύξηση κατά 501,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Τέλος, σημειώνεται ότι στο τέλος Φεβρουαρίου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 15,7 δισ. ευρώ, έναντι 12,4 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του 2024.

