Ήπια πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής εν όψει της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,40%, με τους περισσότερους κλαδικούς δείκτες να ακολουθούν επίσης πτωτική πορεία, ενώ ο δείκτης Euro Stoxx 50, με τα «βαριά» χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει απώλειες 0,46%.

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX χάνει 0,33%, στο Παρίσι ο CAC 40 διολισθαίνει 0,40% χαμηλότερα, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,55%.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα χρηματιστήρια της ευρωπεριφέρειας. Στο Μιλάνο ο δείκτης FTSE MIB χάνει 0,38%, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 καταγράφει πτώση 0,51%.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους μετοχές, στις συναλλαγές της Πέμπτης ξεχωρίζει το άλμα 12% που καταγράφει ο τίτλος της Siemens Energy μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο της χρήσης 2025.

Στον αντίποδα, απώλειες 2,3% σημειώνει η μετοχή της Hermes, οι πωλήσεις της οποίας κατά το πρώτο τρίμηνο χρήσης κινήθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται ευρέως ότι θα προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων της σήμερα, για τρίτη φορά φέτος, εν μέσω των εντεινόμενων ανησυχιών για την πορεία της οικονομίας του μπλοκ υπό τη σκιά του εμπορικού πολέμου.

Μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, θα κατεβάσει το επιτόκιο διευκόλυνσης καταθέσεων της τράπεζας στο 2,25%.

Ήπια πτωτικά και το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες αναμένουν τις σημερινές αποφάσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.649,78 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,33%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 6,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,73%), της Aegean (+1,04%), του ΔΑΑ (+0,96%) και του ΟΤΕ (+0,88%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-1,29%), της Eurobank (-1,18%), της Πειραιώς (-0,89%) και της Εθνικής (-0,83%).

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 38 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ave (+3,98%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+2,86%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αττικές Εκδόσεις (-7,56%) και Ακρίτας (-4,88%).

Νέο ρεκόρ για τον χρυσό με «καύσιμο» τους δασμούς του Τραμπ

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε την Τετάρτη ο χρυσός, καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία που έχει προκαλέσει ο κλιμακούμενος εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα στρέφει όλο και περισσότερους επενδυτές στην αναζήτηση καταφυγίου στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Η τιμή σποτ του χρυσού άγγιξε εχθές τα 3.357,40 δολάρια η ουγγιά, πριν υποχωρήσει ελαφρώς στη συνέχεια. Το πρωί της Πέμπτης η τιμή σποτ του πολύτιμου μετάλλου κινούνταν στα 3.342,14 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,38%, σύμφωνα με το Gold Price

Το αμερικανικό συμβόλαιο του χρυσού, παράδοσης Ιουνίου, σκαρφάλωσε επίσης σε επίπεδα ρεκόρ, στα 3.371,90 δολάρια η ουγγιά, για να υποχωρήσει επίσης λίγο χαμηλότερα στη συνέχεια στα 3.357,50 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει άνοδο περίπου 30% από τις αρχές του έτους, καθώς η πολιτική των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και άνοδο των τιμών, κάτι που επεσήμανε την Τετάρτη και ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, σε ομιλία του στο Economic Club του Σικάγο.

Ενδεικτικό της ζήτησης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα για το πολύτιμο μέταλλο αποτελεί το γεγονός ότι οι αναλυτές συγκρίνουν το φετινό ράλι του χρυσού με αυτό που σημείωσε κατά την Ιρανική Επανάσταση πριν από 40 και πλέον χρόνια, όταν οι τιμές εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 120% από τον Νοέμβριο του 1979 έως τον Ιανουάριο του 1980.

Ο χρυσός ξεπέρασε το φράγμα των 3.000 δολαρίων η ουγγιά για πρώτη φορά τον προηγούμενο μήνα, εν μέσω της αβεβαιότητα που άρχισε να προκαλεί η οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές συρρέουν στον χρυσό αναζητώντας «αντιστάθμισμα τόσο στις πληθωριστικές πιέσεις όσο και στην κυβερνητική απερισκεψία».

