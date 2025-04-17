Ακριβό ενοίκιο; Χτίσε στο πάρκο!

Η νέα γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) ανακοίνωσε σχέδια για ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, με στόχο να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Ένα καλό νέο για όσους σκοπεύουν να χτίσουν στο Βερολίνο – με το κουτί της Πανδώρας να ανοίγει για το παλιό αεροδρόμιο Τέμπελχοφ, που αποτελεί σήμερα αγαπημένο χώρο αναψυχής στη γερμανική πρωτεύουσα.



Κάποτε χώρος στρατιωτικών παρελάσεων του Πρωσικού στρατού και στη συνέχεια διάσημη αεροπορική βάση, το Τέμπελχοφερ Φελντ, όπως ονομάζεται πλέον επίσημα, άνοιξε για το κοινό ως χώρος αναψυχής το 2010. Με έκταση που ξεπερνά τα 750 στρέμματα, είναι από τους μεγαλύτερους αστικούς πράσινους χώρους παγκοσμίως και ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους ντόπιους όσο και στους τουρίστες της γερμανικής πρωτεύουσας. Τώρα, σχέδια δόμησης που είχαν στο παρελθόν εγκαταλειφθεί, φαίνεται να επανέρχονται δυναμικά.

Οικοδομικός πυρετός στον ορίζοντα για το Βερολίνο;

Η κυβέρνηση του Βερολίνου επιθυμεί την κατασκευή πολυάριθμων πολυκατοικιών, πενταώροφων έως δεκαώροφων κτιρίων, καθώς και αρκετών μεμονωμένων ακόμη ψηλότερων κτιρίων, μειώνοντας την κεντρική έκταση πρασίνου, από 754 σε 445 στρέμματα. Περίπου το μισό της δομημένης έκτασης πρόκειται βάσει του σχεδίου να μετατραπεί σε εμπορικούς χώρους.



Η έλλειψη προσιτής στέγης και τα ενοίκια που εκτοξεύονται όλο και πιο ψηλά έχουν καταστεί ίσως το πιο πιεστικό κοινωνικό ζήτημα του αιώνα στη Γερμανία. Απουσιάζουν περίπου 800.000 διαμερίσματα, σύμφωνα με την γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, ενώτο μέσο ενοίκιο στο Βερολίνο έχει αυξηθεί κατά 85,2% - από 8,50 € ανά τετραγωνικό το 2015 στα 15,74 € το 2024.



Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η νέα γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για επιτάχυνση της οικοδομικής δραστηριότητας ("Wohnungsbau-Turbo"), μείωση της γραφειοκρατίας, περικοπές φόρων και χρηματοδοτικά προγράμματα για κατασκευή και εκσυγχρονισμό κατοικιών. Τα σχέδια αυτά έγιναν αμέσως δεκτά ως «ένα τεράστιο βήμα» από την Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικών Εταιρειών Κατοικίας και Ακινήτων (GdW).

Υψηλά ενοίκια, κενά διαμερίσματα, βραχυχρόνια μίσθωση

Η Διεύθυνση Αστικής Ανάπτυξης, Οικοδομής και Στέγασης του Βερολίνου εκτιμά ότι απαιτούνται πάνω από 100.000 νέα διαμερίσματα για την αποσυμφόρηση της αγοράς κατοικίας. Περίπου 200.000 άνθρωποι αναμένεται να μετακομίσουν στο Βερολίνο μέχρι το 2040, κάτι που σημαίνει ότι η πόλη πρέπει να χτίζει κατά μέσο όρο 20.000 νέα διαμερίσματα ετησίως για να ανταπεξέλθει στη ζήτηση.



Προσπάθειες για την άμβλυνση της στεγαστικής κρίσης, από τον έλεγχο των ενοικίων και αυστηρότερες μισθωτικές ρυθμίσεις, μέχρι την πάταξη των κενών ή βραχυχρόνια ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, έχουν αποτύχει, λέει ο Κρίστιαν Μύλερ, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Βερολίνου-Βρανδεμβούργου (AIV).

«Βερολινέζικα» προβλήματα, γνωστά και στην Ελλάδα

Η στεγαστική κρίση είναι ένα πρόβλημα με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ελλάδα, ενώ ένας συνδυασμός οικονομικής ανάκαμψης, ξένων επενδύσεων και τουρισμού εξακολουθεί να εκτοξεύει τις τιμές των ακινήτων στη χώρα, όπως καταδεικνύει και η πρόσφατη έρευνα της Alpha Bank: Για το 54% των ερωτηθέντων η αγορά ακινήτου θεωρείται ανέφικτη, ενώ για το 68% η ενοικίαση ακινήτου.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

