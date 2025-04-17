Nelios: Αύξηση άνω του 18% στις απευθείας κρατήσεις ξενοδοχείων για το Πάσχα

Αύξηση 18,3% καταγράφεται στις απευθείας ξενοδοχειακές κρατήσεις στους σημαντικότερους προορισμούς της Ελλάδας για το Πάσχα του 2025, σε σχέση με τα επίπεδα της Πασχαλινής περιόδου του 2024.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από ανάλυση της εταιρείας Nelios στο σύνολο των απευθείας ξενοδοχειακών κρατήσεων στους κυριότερους ελληνικούς προορισμούς για το Πάσχα. Η ανάλυση βασίστηκε αποκλειστικά σε δεδομένα κρατήσεων που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση το Μ. Σάββατο, ανεξαρτήτως της διάρκειας διαμονής.

Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών προορισμών βρίσκονται σε θετικό έδαφος και δύο στους τρεις να σημειώνουν ακόμα και διψήφιο ποσοστό ανόδου, με την Κρήτη να αναδύεται ως το απόλυτο «αστέρι» της δυναμικής των κρατήσεων. Ωστόσο δύο από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς για τον ελληνικό τουρισμό, Μύκονος και Σαντορίνη, «χάνουν» το momentum της ανοδικής αυτής πορείας.

Χαρακτηριστικό της εφετινής κινητικότητας για το Πάσχα είναι επίσης ότι οι κρατήσεις προέρχονται από συνολικά 112 διαφορετικές χώρες (με τουλάχιστον μία κράτηση από καθεμία), ενώ και ο εσωτερικός τουρισμός τροφοδοτεί τα Ελληνικά ξενοδοχεία με 12,6% περισσότερες κρατήσεις Ελλήνων σε σχέση με το Πάσχα του 2024.

Η εικόνα των κρατήσεων είναι ιδιαίτερα θετική σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας, με τους ταξιδιώτες να δείχνουν σαφή προτίμηση σε προορισμούς με αυθεντικές εμπειρίες. Απόλυτη πρωταγωνίστρια είναι η Κρήτη, η οποία σημειώνει θεαματική άνοδο 82,4% σε σύγκριση με την Πασχαλινή περίοδο του 2024.

Ισχυρή δυναμική παρουσιάζουν τα Δωδεκάνησα (+37,6%), η Πελοπόννησος (+23,6%), η Αττική (+22,9%) και η Ηπειρωτική Ελλάδα (+19,3%), ενώ και τα Ιόνια Νησιά κινούνται ανοδικά κατά 4,6% ως προς τα επίπεδα των απευθείας ξενοδοχειακών κρατήσεων για το Πάσχα.

Αντίθετα, οι Κυκλάδες σημειώνουν μείωση 11,4%, με τις κρατήσεις για Σαντορίνη να είναι μειωμένες κατά 20,2%, για Μύκονο κατά -12,1% και για Νάξο κατά -6,3%.

Με εξαίρεση τα τρία αυτά νησιά και την Κεφαλονιά (-4,4%), όλοι οι υπόλοιποι επιμέρους προορισμοί της χώρας κινούνται ανοδικά, με ιδιαίτερα κερδισμένους εκείνους που επενδύουν στην αυθεντικότητα και τον Πασχαλινό χαρακτήρα των εμπειριών που προσφέρουν.

Τη μεγαλύτερη δυναμική παρουσιάζει η Πάτρα, με την άνοδο των απευθείας ξενοδοχειακών κρατήσεων να αγγίζει το 80,2%, αποδεικνύοντας ότι η πόλη επανατοποθετείται στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας.

Παράλληλα, Κως και Ρόδος σημειώνουν άνοδο 38,3% και 37,6% αντίστοιχα, επαληθεύοντας τη θετική τάση που καταγράφεται στα Δωδεκάνησα, ενώ η Κέρκυρα, με αύξηση 32,8%, παραμένει σταθερά στους κορυφαίους προορισμούς Πασχαλινών διακοπών στην Ελλάδα, χάρη στα μοναδικά τοπικά έθιμα. Στις Κυκλάδες, παρά την πτωτική πορεία της ζήτησης, η Πάρος κατάφερε να σημειώσει άνοδο 28,1%, ισορροπώντας ανάμεσα στον παραδοσιακό και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της.

Αντίστοιχα, ανοδική πορεία εμφανίζουν και προορισμοί όπως το Πήλιο (+31,43%), η Πάργα (+30,7%), το Λιτόχωρο (26,67%) και η Μονεμβασιά (+23,1%), που συνδυάζουν φυσική ομορφιά με έντονο τοπικό χαρακτήρα.

Διψήφιες αυξήσεις καταγράφονται επίσης στο Ρέθυμνο (+19,66%) και τη Θάσο (+19,1%), αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας: Η αύξηση των απευθείας κρατήσεων στα ξενοδοχεία της Αθήνας ανέρχεται σε 12,9% και της Θεσσαλονίκης σε 19,3%.

Πιο ήπιες αυξήσεις στη ζήτηση καταγράφονται για το Πόρτο Χέλι (+9,8%), τις Σπέτσες (+8,1%), την Ίο (+7,25%), την Αράχωβα (+6,6%) και το Μέτσοβο (+6,2%).

Ποιες όμως είναι οι πιο δυναμικές διεθνείς αγορές που τροφοδοτούν την αύξηση στις απευθείας κρατήσεις των ελληνικών ξενοδοχείων;

Η αγορά του Ισραήλ σημειώνει την πιο εντυπωσιακή άνοδο, που είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το Πάσχα του 2024 για τα Ελληνικά ξενοδοχεία και διαμορφώνεται σε +178,5%. Παράγοντες που ευνοούν την τάση αυτή είναι η αυξημένη αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών και η αντίληψη για τη χώρα μας ως ενός ασφαλούς προορισμού διακοπών.

Αυτό το Πάσχα, τα ελληνικά ξενοδοχεία αποκομίζουν τονωμένη ζήτηση και από αγορές όπως η Ρουμανία (+36,2%) η οποία εξελίσσεται σε ανερχόμενη αγορά οδικού τουρισμού για τη Βόρεια Ελλάδα, η Ιταλία με αύξηση 26,1%, η Ισπανία με +22,8% και η Ολλανδία με +22,1%.

Αυξημένο κύμα κρατήσεων προέρχεται επίσης από Αυστρία και Ην. Βασίλειο (+16,1% και 16,7% αντίστοιχα), ενώ η σημαντική αγορά των ΗΠΑ κινείται ανοδικά κατά 10,1% συγκριτικά με το Πάσχα του 2024, με βοηθητικό παράγοντα τις ενισχυμένες απευθείας πτήσεις με την Αθήνα.

Συνεχίζοντας με τις βασικές αγορές για τον Ελληνικό τουρισμό, πιο ήπια αύξηση παρατηρείται στις απευθείας ξενοδοχειακές κρατήσεις από τη Γαλλία (+8,3%) και τη Γερμανία (+5,6%).

Παράλληλα, αυξήσεις παρατηρούνται και στις κρατήσεις από το Βέλγιο (+10%) και την Ελβετία (+9%), ενώ ακολουθούν μακρινές αγορές όπως ο Καναδάς (+6,5%) και η Αυστραλία (+5%).

Στον αντίποδα βρίσκονται η Βραζιλία, τα ΗΑΕ αλλά και χώρες της Σκανδιναβίας και της Ανατολικής Ευρώπης από όπου σημειώνονται μεγάλες απώλειες κρατήσεων σε σύγκριση με το Πάσχα του 2024, ενδεικτικές μιας πιθανής ανακατεύθυνσης της ζήτησης ή εσωτερικών δυσκολιών στις αγορές αυτές. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται από τη Βραζιλία (-27,4%) και έπονται η Βουλγαρία (-22,7%), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (-15,8%), η Φινλανδία (-12,6%), η Ουγγαρία (-10,3%), η Ιρλανδία (-9,3%) και η Νορβηγία (-4,3%).

Ο CEO της Nelios, Δημήτρης Σερίφης, δήλωσε σχετικά: «Είναι μια πολύ θετική χρονιά για το Πάσχα, όπως ήταν αναμενόμενο, εξαιτίας της ημερολογιακής συγκυρίας του Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα, που παραδοσιακά ενισχύει σημαντικα τη ζήτηση. Αυτό όμως που μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα είναι η τεράστια γεωγραφική διασπορά των κρατήσεων οι οποίες προέρχονται από 112 διαφορετικές χώρες, ενδεικτικό της παγκόσμιας διείσδυσης του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η δυναμική αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα έχει ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της στον διεθνή τουριστικό χάρτη, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη ακόμα και σε περιόδους που παραδοσιακά δεν παρουσίαζε ισχυρή ζήτηση Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση των κρατήσεων από τα ΗΑΕ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόσφατη διακοπή της καθημερινής σύνδεσης της Wizz Air, 'Αμπου Ντάμπι - Αθήνα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

