ΔΥΠΑ: Έως τις 23/3 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, στις 15:00, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών, της ΔΥΠΑ, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία, το οποίο επιχορηγεί με 17.500 ευρώ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, προσφέροντας ουσιαστική διέξοδο σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, σε τρεις δόσεις, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της:

- 1η δόση: 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α),

- 2η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας (Ορόσημο Β) και

- 3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας (Ορόσημο Γ).

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18-29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ - νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κατάρτιση) και υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο.

Για τη χρηματοδότηση από τη συγκεκριμένη δράση απαιτείται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

