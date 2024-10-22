Στα 2,96 δισ. ευρώ ανήλθε πέρυσι το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2023 εκτιμάται στα 369 δισ. ευρώ (163,9% του ΑΕΠ).

Αυτό προκύπτει από τα δημοσιονομικά στοιχεία που απέστειλε η ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2024. Σε σχέση με την προηγούμενη κοινοποίηση (Απρίλιος 2024), υπάρχει επί τα βελτίω αναθεώρηση των στοιχείων για το έλλειμμα (κατά 0,3 μονάδες, από το 1,6% του ΑΕΠ στο 1,3% του ΑΕΠ σήμερα), και επί τα χείρω για το χρέος (κατά 2 μονάδες, από το 161,9% του ΑΕΠ στο 163,9% του ΑΕΠ σήμερα).

Τέλος, το ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές ανήλθε στο τέλος του 2023 στα 225,197 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.