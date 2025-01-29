ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 3,3% η κατανάλωση πετρελαιοειδών το 2023

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα για το έτος 2023 και τα οριστικά στοιχεία για το έτος 2022 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται 3,3% μείωση στη συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών για το έτος 2023 σε σχέση με το έτος 2022, με τις αντίστοιχες ποσότητες να ανέρχονται σε 6.837.722 μετρικούς τόνους για το έτος 2023 και 7.071.820 μετρικούς τόνους για το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης της βενζίνης σούπερ αμόλυβδης 98/100 κατά 16,8%, του μαζούτ χαμηλού θείου κατά 2,7%, του πετρελαίου κίνησης κατά 2,1%, του υγραερίου κατά 2% και της αμόλυβδης βενζίνης κατά 1,9%. Αντίθετα, μείωση της ετήσιας κατανάλωσης παρατηρείται στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 32,9% και στο μαζούτ υψηλού θείου κατά 13,6%.

Κατά το έτος 2023, οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Οι χαμηλότερες καταναλώσεις παρατηρούνται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου.

