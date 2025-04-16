Τσουχτερά τα πρόστιμα για τη μη τήρηση του ψηφιακού πελατολογίου - Όλη η διαδικασία συμπλήρωσής του

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με 100€ πρόστιμο για κάθε αυτοκίνητο που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις τους και δεν θα το σημειώνουν, ή θα το σημειώνουν ετεροχρονισμένα ή ελλιπώς, κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το αυτοκίνητο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ψηφιακού πελατολογίου του οποίου η τήρηση γίνεται υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου.

Με βάση την απόφαση που υπέγραψε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, το μέτρο της τήρησης του ψηφιακού πελατολογίου που άρχισε προαιρετικά τη Μ. Δευτέρα μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ αφορά:

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων

Φανοποιεία

Τοποθέτηση συναγερμών και ηχοσυστημάτων

Πάρκινγκ

Πλυντήρια

Ενοικίαση αυτοκινήτων - μοτοσικλετών

Οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεση τους 2,5 μήνες ώστε να αφομοιώσουν τις απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης οι οποίες διαβάζοντας την απόφαση δεν είναι και λίγες και έως έναν βαθμό δικαιολογούν και τις αντιδράσεις που ήδη εγείρονται.

Συνεργεία

Η απόφαση προβλέπει ότι για τα συνεργεία ο χρήστης κατά την εισαγωγή της εγγραφής επιλέγει τύπο υπηρεσίας (άπαξ, επαναλαμβανόμενη, διαρκή) και καλείται να συμπληρώσει τα εξής:

Εγκατάσταση οντότητας.

Αριθμός Κυκλοφορίας οχήματος.

Ημερομηνία και ώρα εισόδου (από προεπιλογή λαμβάνεται ως τιμή η ημέρα και ώρα καταχώρισης, με δυνατότητα μεταβολής στις περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης).

Κατηγορία οχήματος (αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας πλην οχήματος που έχει ξένες πινακίδες).

Εργοστάσιο κατασκευής (αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας πλην οχήματος που έχει ξένες πινακίδες).

ΑΦΜ λήπτη υπηρεσίας (υποχρεωτικά σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συναλλαγής).

Στη συνέχεια και κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας επιλέγεται ένα από τα ακόλουθα στο πεδίο της «παρεχόμενης περιουσίας» :

α) Εργασία με χρήση ανταλλακτικών

β) Εργασία με χρήση ανταλλακτικών που προσκομίζονται από τον πελάτη

γ) Εργασία χωρίς χρήση ανταλλακτικών

δ) Ιδιόχρηση

ε) Δωρεάν υπηρεσία.

στ) Αποζημίωση παροχής εγγύησης

ζ) Λοιπά

Δίνεται η δυνατότητα της συμπλήρωσης του ποσού που έχει συμφωνηθεί ως τίμημα για την προσφερόμενη υπηρεσία. Στην περίπτωση διαρκούς υπηρεσίας, η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική.

Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση πρέπει ακόμη να συμπληρωθούν η περιοδικότητα και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης παρεχόμενης υπηρεσίας

Πλυντήρια

Καταχωρίζονται:

Εγκατάσταση οντότητας.

Αριθμός Κυκλοφορίας οχήματος.

Ημερομηνία και ώρα εισόδου

Κατηγορία οχήματος (αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας πλην οχήματος με ξένες πινακίδες).

ΑΦΜ λήπτη υπηρεσίας (υποχρεωτικά σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συναλλαγής).



Σε περίπτωση που παρέχονται ταυτόχρονα υπηρεσίες στάθμευσης και πλυσίματος, οι υπόχρεες οντότητες επιλέγουν την ένδειξη «Μικτή».

Στη συνέχεια και κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας επιλέγεται ένα από τα ακόλουθα στο πεδίο της «παρεχόμενης περιουσίας» α) Υπηρεσία βάσει τιμοκαταλόγου.

Υπηρεσία κατόπιν συμφωνίας

Ιδιόχρηση

Δωρεάν υπηρεσία

Λοιπά

Δίνεται η δυνατότητα της συμπλήρωσης του ποσού που έχει συμφωνηθεί ως τίμημα για την προσφερόμενη υπηρεσία. Στην περίπτωση διαρκούς υπηρεσίας, η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική.

Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση πρέπει ακόμη να συμπληρωθούν η περιοδικότητα και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης παρεχόμενης υπηρεσίας

Ενοικίαση οχημάτων

Καταχωρίζονται :

Εγκατάσταση οντότητας.

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος.

Κατηγορία οχήματος (αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας πλην οχήματος με ξένες πινακίδες).

Εργοστάσιο κατασκευής (αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας πλην οχήματος με ξένες πινακίδες)

Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης του οχήματος (από προεπιλογή θα λαμβάνεται ως τιμή η ημέρα και ώρα καταχώρησης

Τόπος παραλαβής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον τόπο εγκατάστασης της οντότητας)

ΑΦΜ λήπτη υπηρεσίας (υποχρεωτικά σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συναλλαγής)

Στη συνέχεια και κατά την έναρξή της παρεχόμενης υπηρεσίας επιλέγεται ένα από τα ακόλουθα στο πεδίο «Σκοπός κίνησης οχήματος»:

Ενοικίαση

Ιδιόχρηση

Δωρεάν υπηρεσία

Δίνεται η δυνατότητα της συμπλήρωσης του ποσού που έχει συμφωνηθεί ως τίμημα για την προσφερόμενη υπηρεσία. Στην περίπτωση διαρκούς υπηρεσίας, η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική.

Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση πρέπει ακόμη να συμπληρωθούν η περιοδικότητα και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης παρεχόμενης υπηρεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης και πριν τη έναρξη της παρεχόμενης υπηρεσίας, χορηγείται από την εφαρμογή σχετικός Μοναδικός Αριθμός Εγγραφής Ψηφιακού Πελατολογίου.



Μετά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, επιλέγεται το είδος του παραστατικού (τιμολόγιο ή απόδειξη)

Μετά και την έκδοση του παραστατικού καταχωρείται ή αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας ή άλλης εφαρμογής κατά περίπτωση είτε ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) που έλαβε το εκδοθέν παραστατικό αξίας κατά την διαβίβαση του στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είτε στην περίπτωση έκδοσης παραστατικού εσόδου από ΦΗΜ, ο σειριακός αριθμός εκάστοτε ΦΗΜ καθώς και ο ημερήσιος αριθμός απόδειξης εσόδων και η ημερομηνία και ώρα αυτής.

Εν συνεχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας ή συμπληρώνονται εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τα ακόλουθα πεδία:

Αριθμός Παραστατικού

Σειρά παραστατικού (εφόσον υφίσταται)

Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού

Ώρα έκδοσης Παραστατικού (εφόσον έχει εκδοθεί με χρήση ΦΗΜ και έχει συμπληρωθεί ο ημερήσιος αριθμός απόδειξης εσόδων)

Αξία Παραστατικού

Τρόπος πληρωμής

Η καταχώριση του παραστατικού στο Ψηφιακό Πελατολόγιο λαμβάνει χώρα με την έκδοσή του.

Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την εφαρμογή, τα δεδομένα καταχωρούνται αμέσως μετά την αποκατάσταση της διασύνδεσης.

Πηγή: skai.gr

