H Alpha Bank χρηματοδοτεί την κατασκευή 5 φωτοβολταϊκών πάρκων από τη METLEN Energy & Metals στη Ρουμανία

H Alpha Bank, έχοντας ως βασικές στρατηγικές προτεραιότητες τη στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, προχωρεί στην παροχή χρηματοδότησης συνολικού ύψους €300 εκατ. προς την εταιρεία METLEN Energy & Metals για την κατασκευή 5 φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 408,5 MW, στη Ρουμανία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού € 292 εκατ., που αναμένεται να αποπερατωθούν σταδιακά εντός του 2025 και έως το β’ τρίμηνο του 2026, αποτελούν μέρος του Asset Rotation Plan της METLEN και κατασκευάζονται για δύο μεγάλους ελληνικούς ενεργειακούς ομίλους.

Με την καθοριστική συμβολή της στην υλοποίηση των έργων αυτών, η Alpha Bank αποδεικνύει έμπρακτα την υλοποίηση του στόχου για πιστωτική επέκταση εκτός Ελλάδας αλλά και τη στήριξη της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, χάρη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία των Στελεχών της.

Μάλιστα, είναι η πρώτη και μόνη ελληνική Τράπεζα που υιοθέτησε τη διάρθρωση του Wholesale Banking σε τομείς (όπως ο τομέας Power & Utilities), έχοντας αναπτύξει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στη χρηματοδότηση του ενεργειακού κλάδου, με έμφαση σε επενδύσεις που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, αναβάθμιση δικτύων).

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει εκταμιεύσει τους τελευταίους 18 μήνες πάνω από €1,1 δισ. σε πράσινα δάνεια, εκ των οποίων €550 εκατ. σε ΑΠΕ.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση στη METLEN Energy & Metals για το εν λόγω project, ο Chief Wholesale Banking Γιάννης Εμίρης δήλωσε:

«Η στήριξη που παρέχουμε στην κατασκευή των πέντε νέων φωτοβολταϊκών έργων της METLEN Energy & Metals στη Ρουμανία αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τράπεζας ως χρηματοδότη αλλά και ως συμβούλου μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που καινοτομούν και διακρίνονται στην υλοποίηση έργων και επενδύσεων εκτός συνόρων, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την προσήλωση της Alpha Bank στην πράσινη ανάπτυξη.

Η χρηματοδότηση της βιωσιμότητας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας, με στόχο να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και στη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών ρύπων. Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση και προχωρούμε στην αναβάθμιση των στόχων μας για τη σύναψη «πράσινων» δανείων της τριετίας 2024-2026 από τα €3 δισ. στα €4,4 δισ.».

