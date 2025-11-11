Η ανησυχία των αγροτών είναι λογική, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, σημειώνοντας πάντως ότι «με όλα όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν απολύτως απαραίτητο να κάνουμε τη μετάβαση σε μία εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης και για να γίνει αυτό, πριν από κάθε πληρωμή πρέπει να γίνουν έλεγχοι».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία καθυστέρηση ενός μήνα της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες και επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης η πληρωμή αυτή να γίνει στο τέλος του Νοεμβρίου.

Σημείωσε επίσης ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν και άλλες πληρωμές, όπως άλλα 8 εκκρεμή προγράμματα, το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Ο υπουργός τόνισε ότι κάθε πληρωμή είναι διαφορετική ποιοτικά και έχει διαφορετικά μοντέλα ελέγχων. Στο σημείο αυτό έκανε γνωστό ότι υιοθετείται ένα διαφορετικό μοντέλο πληροφοριακού συστήματος, κάτι που έχει ζητήσει και η Κομισιόν.

Αναφορικά με τις επιστολές που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας, τόνισε ότι θέτουν ως προαπαιτούμενο να υιοθετήσουμε μοντέλα ελέγχου πριν από την κάθε πληρωμή, ώστε να μην μπουν σε διακινδύνευση ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σημείωσε ότι η χώρα μας έχει ήδη στείλει από τις 4 Νοεμβρίου το Action Plan 2. «Περιμένουμε την έγκριση της Επιτροπής και η συνεννόηση με την Κομισιόν είναι καλή», όπως είπε.

«Δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση στην ΕΕ ανά ζώο»

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζήτησε τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, σημειώνοντας ότι είναι μια απειλή για το ζωικό κεφάλαιο.

Ανέφερε ότι η χώρα μας δίνει τη μεγαλύτερη αποζημίωση στην ΕΕ ανά ζώο που έχει θανατωθεί, έκανε έκκληση για συνεργασία και σημείωσε ότι αν παραμείνει το πρόβλημα θα δημιουργήσει ζήτημα με τις εξαγωγές της φέτας.

