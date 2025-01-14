Τον προηγούμενο μήνα η Total Energies άνοιξε το πρώτο πρατήριο καυσίμων μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα στο Παρίσι, δείχνοντας ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες αλλάζουν τα πλάνα τους και στρέφονται και αυτές προς την ηλεκτροκίνηση. Όλα αυτά όταν η πτώση της ζήτησης για καύσιμα κάθε χρόνο μειώνεται είτε γιατί ανεβαίνει η ηλεκτροκίνηση, είτε γιατί τα σύγχρονα αυτοκίνητα καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο.

Το νέο πρατήριο προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα έχει τη δυνατότητα να παίρνει ηλεκτρική ενέργεια για να διανύσει 100 χιλιόμετρα μέσα σε έξι λεπτά ή να φθάσει ακόμη και στο 80% της φόρτισης μέσα σε 20 έως 30 λεπτά. Οι τιμές θα είναι σταθερές σε όλο το εθνικό δίκτυο. Η τιμή θα είναι 49 λεπτά ανά κιλοβάτ για τον φορτιστή των 50 kW και 59 λεπτά ανά kW για τους εξαιρετικά γρήγορους ταχυφορτιστές. Το πρατήριο διαθέτει χώρο χαλάρωσης με Wi-Fi, κατάστημα για αγορά σνακ και ποτών, καθώς και εγκαταστάσεις μπάνιου. Πολύ σύντομα η εταιρεία θα μετατρέψει άλλα 100 πρατήρια καυσίμων, τα οποία θα βρίσκονται κάθε 100 χλμ. στις πιο πολυσύχναστες διαδρομές της Γαλλίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2023 υπήρχαν 137.500 πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ευρώπη, όταν το 2021 ήταν 144.000. Η μείωση αυτή ουσιαστικά δείχνει την τάση των πρατηρίων καυσίμων.

Η Shell από την άλλη είναι κορυφαίος παίκτης στον χώρο φόρτισης EV, με στόχο να εγκαταστήσει περισσότερους από 500.000 φορτιστές έως το 2025.Μακροπρόθεσμα φιλοδοξεί να γίνει ο μεγαλύτερος πάροχος φόρτισης EV στον κόσμο και έως το 2050 να μετατραπεί σε μια ενεργειακή εταιρεία με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο ενεργειακών προϊόντων με χαμηλές ή καθόλου εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, του υδρογόνου και των βιοκαυσίμων. Έχει εξαγοράσει πολλές εταιρείες φόρτισης EV, συμπεριλαμβανομένων των New Motion και Ubitricity, για να επεκτείνει το δίκτυο φόρτισης της, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. Παράλληλα επεκτείνει το δικό της δημόσιο δίκτυο φόρτισης κατά μήκος των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, στα δικά της πρατήρια καυσίμων, αλλά και σε σούπερ μάρκετ και επαγγελματικούς χώρους.

Η BP επενδύει και αυτή στην υποδομή φόρτισης EV. Στόχος της είναι να αυξήσει τα παγκόσμια σημεία φόρτισής της σε 100.000 έως το 2030, με ιδιαίτερη έμφαση στους γρήγορους και εξαιρετικά γρήγορους φορτιστές. Το 2018, για να επιταχύνουν την επέκτασή της απέκτησε την Chargemaster, μια κορυφαία βρετανική εταιρεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που τώρα μετονομάστηκε σε BP Pulse, με σχεδόν 35.000 σημεία φόρτισης σε όλο τον κόσμο.

Η Eni που έχει πολύ υψηλή θέση στην Ιταλία, ακολουθεί μια πολύπλευρη προσέγγιση, επενδύοντας σε υποδομές φόρτισης EV, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιοκαύσιμα. Επεκτείνει και αυτή στο δίκτυο των ταχυφορτιστών σε όλη την Ευρώπη. Οι ισπανικές Repsol και PKN Orlen από την Πολωνία επεκτείνουν επίσης τα δίκτυά τους φόρτισης EV, ενώ η Chevron και η ExxonMobil μπαίνουν και αυτές με αργό ρυθμό στην ηλεκτροκίνηση.

Συμπερασματικά, ενώ ο χρόνος φόρτισης δεν είναι αντίστοιχος με αυτόν στα υγρά καύσιμα, εντούτοις αλλάζει η φιλοσοφία, η διαρρύθμιση των πρατηρίων και οι τοποθεσίες. Οι εταιρείες εστιάζουν να δημιουργήσουν πρατήρια κοντά σε ξενοδοχεία, καταστήματα τροφίμων και ποτών, πολυκαταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια. Έτσι, ενώ ο αριθμός των πρατηρίων είναι πιθανό να μειωθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, πρατήρια με κύριο στόχο τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα κατασκευάζονται συνεχώς, δίνοντας λύσεις στο κομμάτι της φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

