Eurostat: Πτώση του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 2,3% τον Μάιο

Μεγάλη πτώση του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 2,3% τον Μάιο από 3,2% τον Απρίλιο δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της eurostat αναφορικά με τον εναρμονισμένο δείκτη.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν ο έκτος χαμηλότερος στην ευρωζώνη τον Μάιο.

Στην ευρωζώνη σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο πληθωρισμός κινήθηκε ανοδικά από το 2,4% στο 2,6%.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (4,1%, έναντι 3,7% τον Απρίλιο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, έναντι 2,8% τον Απρίλιο ), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, έναντι 0,9% τον Απρίλιο) και την ενέργεια (0,3%, έναντι -0,6% τον Απρίλιο).

Σε μηνιαίο επίπεδο, η σύγκριση Μαΐου - Απριλίου έδειξε ότι οι τιμές στην ευρωζώνη αυξήθηκαν με ρυθμό 0,2%, επιβραδύνοντας από την αύξηση 0,6% τη σύγκρισης του περασμένου διμήνου.

Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η πορεία στην Ελλάδα όμως, που είδε τον δείκτη να υποχωρεί έντονα στο 2,3% ετησίως από το 3,2% του περασμένου μήνα.

Χαρακτηριστικό ήταν μάλιστα ότι η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα που εμφάνισε πτώση σε μηνιαίο επίπεδο, καθώς η σύγκριση Μαΐου - Απριλίου έδειξε ότι ο δείκτης κινήθηκε στο -0,3%.

Το Μάιο το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν το Βέλγιο (4,9%), η Κροατία (4,3%) και η Πορτογαλία (3,9%). Τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λετονία (0,2%), η Φινλανδία (0,5%), η Ιταλία και η Λιθουανία (και οι δύο 0,8%).

Πηγή: skai.gr

