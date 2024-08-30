Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Ο Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό, με φόντο τα θετικά στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ

Χρηματιστήριο ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό, με φόντο τα θετικά στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 243,63 μονάδων (+0,59%), στις 41.335,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 39,60 μονάδων (–0,23%), στις 17.516,43 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,22 μονάδων, στις 5.591,96 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark