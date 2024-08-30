ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό, με φόντο τα θετικά στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 243,63 μονάδων (+0,59%), στις 41.335,05 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 39,60 μονάδων (–0,23%), στις 17.516,43 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,22 μονάδων, στις 5.591,96 μονάδες.
