ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με μικρή άνοδο

Ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τριμήνου από τον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia

Χρηματιστήριο ΗΠΑ

Με μικρά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τριμήνου από τον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 9,98 μονάδων (+0,02%), στις 41.250,50 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 29,06 μονάδων (+0,16%), στις 17.754,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 8,96 μονάδων (+0,16%), στις 5.625,80 μονάδες.

