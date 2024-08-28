ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με μικρή άνοδο

Με μικρά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τριμήνου από τον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 9,98 μονάδων (+0,02%), στις 41.250,50 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 29,06 μονάδων (+0,16%), στις 17.754,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 8,96 μονάδων (+0,16%), στις 5.625,80 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.