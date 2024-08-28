Επισφραγίστηκε επίσημα η επένδυση του Loggerhead Ventures Fund στην νεοφυή επιχείρηση Caroo, την πρώτη υπηρεσία car sharing στην Ελλάδα, που παρέχει εύκολη και γρήγορη μετακίνηση εντός του αστικού ιστού, αξιοποιώντας τον εποχικά αδρανή στόλο των εταιρειών ενοικίασης οχημάτων. Η ομάδα του Loggerhead Ventures Fund, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της καινοτόμου ιδέας που οδήγησε στη δημιουργία της Caroo, στοχεύει να συμβάλλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της startup, η οποία ξεκίνησε επιτυχώς τη δραστηριοποίησή της στην Αθήνα το 2023, ενώ παράλληλα παρουσιάζει σημαντικές βλέψεις επεκτασιμότητας.

Οι περισσότεροι από 10.000 εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής Caroo App, έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε οχήματα on demand, τα οποία μπορούν να μισθώσουν για χρονικό διάστημα λίγων λεπτών έως και μίας ημέρας. Τα οχήματα που διαχειρίζεται η Caroo ανήκουν σε εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της εποχικότητας που πλήττει τις εν λόγω εταιρείες, καθώς ο χρησιμοποιούμενος στόλος τους μειώνεται δραματικά σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, με το ποσοστό των οχημάτων που ενοικιάζονται να αγγίζει μόλις το 20% επί του συνόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους 12 μήνες λειτουργίας της Caroo, υπολογίζεται μία μείωση της τάξεως του 36% στις εκπομπές των ρύπων, που θα είχαν απελευθερωθεί εάν είχε χρησιμοποιηθεί για τις ίδιες αποστάσεις ένα μέσο ελληνικό αυτοκίνητο, καθώς τα σύγχρονα οχήματα που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση διαθέτουν χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του γερασμένου στόλου οχημάτων που κυκλοφορεί στην Αθήνα.

Ο κος Ευάγγελος Κοσμίδης, CEO, του νέου Eπενδυτικού Fund Καινοτομίας που στοχεύει σε startups με προσανατολισμό στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, αναφερόμενος στην επιλογή της Caroo και την ένταξής της στο χαρτοφυλάκιο του Fund, τόνισε ότι: «η επιλογή της συγκεκριμένης startup ήταν απόρροια πολλών παραγόντων με βασικότερο όλων τη σύσταση της ομάδας των Founders, η οποία αποτελείται από ανθρώπους που κατανοούν πλήρως τις απαιτήσεις του συνεχώς εξελισσόμενου επιχειρηματικού τοπίου και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους εγχειρήματος. Παράλληλα, η επιχειρηματική τους ιδέα και η συνολική λειτουργία της Caroo ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευση του Fund να υποστηρίξει εταιρείες, που θέτουν ως προτεραιότητα την ευθυγράμμιση με τους στόχους ESG και τον άμεσο αντίκτυπο τους στο περιβάλλον και την κοινωνία».

Από την πλευρά του ο κος Χρήστος Χιλέτης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Caroo δήλωσε: «Ο επενδυτικός κύκλος που μόλις κλείσαμε αποτελεί ορόσημο για την Caroo. Πρακτικά δείχνει ότι το μοντέλο της Caroo, σε συνδυασμό με το βέλτιστο execution της ομάδας, είναι ικανό να λύσει προβλήματα που αντιμετώπιζε το Car Sharing. Το πιο σημαντικό ωστόσο θεωρώ πως είναι ένα asset light business model με ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το κλάδο. Η ομάδα της Loggerhead ήταν παρούσα και hands on από τη πρώτη μέρα που εκδηλώθηκε αμοιβαίο ενδιαφέρον. Αναμένουμε να δούμε την ζύμωση και τα αποτελέσματα με ένα climate oriented νέο V.C, όπως αυτό της Loggerhead. Στο κλείσιμο του παρόντος γύρου χρηματοδότησης σημαντική θεωρώ τη συμβολή της Anthology Ventures του Αργύριου Σπυρίδη με το hands on μοντέλο που ακολουθούνε καθώς και των επενδυτών μας από HEBAN & LBAN».

Η χρήση της υπηρεσίας car sharing που προσφέρει η Caroo, παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, συμβάλλει στη μείωση του κυκλοφοριακού κόστους, καθώς απαλλάσσει τον χρήστη από τις πάγιες και ιδιαίτερα κοστοβόρες υποχρεώσεις, όπως τα τέλη κυκλοφορίας, η ασφάλεια και η συντήρηση του ιδιόκτητου αυτοκινήτου. Παράλληλα, διευκολύνει την προσβασιμότητα σε περιοχές που ενδέχεται να μην καλύπτονται επαρκώς από τη δημόσια συγκοινωνία και παρέχει όχημα σε άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς ή μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η μακροπρόθεσμη υιοθέτηση του car - sharing μοντέλου μετακίνησης μπορεί να οδηγήσει στην αποσυμφόρηση των οδικών δικτύων, την απελευθέρωση χώρων στάθμευσης, αλλά ακόμη και στη μείωση του ολοένα αυξανόμενου αριθμού ιδιόκτητων οχημάτων, τα οποία μεταξύ άλλων αποτελούν μία από τις κύριες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τη Caroo είναι πρόσφατης κατασκευής, ηλεκτρικά, υβριδικά και περισσότερο βιώσιμα από το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιόκτητων, γεγονός που συμβάλλει στην παραγωγή λιγότερων ρύπων, ενώ οι συνεχείς έλεγχοι που δέχονται τα οχήματα συνεισφέρουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ποια είναι η Caroo

Η ομάδα της Caroo, παρέχει μία βιώσιμη και οικονομικά προσιτή εναλλακτική στην ιδιοκτησία αυτοκινήτου και επιχειρεί να μυήσει τους κατοίκους της Αθήνας στο car sharing, αξιοποιώντας τον εποχικά αδρανή στόλο εταιρειών ενοικίασης οχημάτων. Συγκεκριμένα, παρέχει μια υπηρεσία κοινής χρήσης, όπου οι χρήστες μπορούν να μισθώσουν ένα αυτοκίνητο για χρονικό διάστημα λίγων λεπτών έως και μίας ημέρας για μετακίνηση εντός του αστικού ιστού, αντί να προβούν σε αγορά ή ενοικίαση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι περισσότεροι από 10.000 εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής Caroo App έχουν πρόσβαση σε οχήματα on demand και η χρήση τους μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως και μια ημέρα. Το μοντέλο που χρησιμοποιεί η Caroo είναι το free - floating car sharing, που παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία καθώς ο χρήστης δεν χρειάζεται να μεταβεί σε κάποιο σταθμό ενοικίασης, αλλά χρησιμοποιεί την εφαρμογή για να εντοπίσει τα πλησιέστερα οχήματα. Αντίστοιχα, όταν ολοκληρώσει τη διαδρομή του έχει τη δυνατότητα να σταθμεύσει το αυτοκίνητο σε οποιοδήποτε σημείο εντός της περιοχής δραστηριοποίησης. Μέσω της εφαρμογής, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πληθώρα δεδομένων, όπως τα χαρακτηριστικά του οχήματος, το κόστος χρήσης, αλλά ακόμη και την ποσότητα εκπομπών

διοξειδίου του άνθρακα που έχει εξοικονομήσει από τη χρήση του οχήματος. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα split billing, έτσι ώστε να διαμοιράζεται το κόστος μεταξύ των επιβαινόντων, ενώ η χρέωση διαμορφώνεται ανάλογα με τα λεπτά χρήσης.

Ο κος Χρήστος Χιλέτης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Caroo εξηγεί: «η Caroo λειτουργεί στο B2C κομμάτι ως μια εταιρεία Car Sharing. Ένα car sharing app το οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες για τη διενέργεια του Car Sharing. Πάντα βελτιώνοντας το UX βάση των πραγματικών αναγκών των χρηστών οι οποίες μεταβάλλονται ραγδαία στο χώρο του mobility τα τελευταία έτη. Η διαφοροποίηση έρχεται στο B2B σκέλος. Η σωστή διαχείριση των sitting assets λύνει πληθώρα προβλημάτων από πλευράς operations καθώς δημιουργεί και ένα υγιές και γρήγορα αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό μοντέλο ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της Caroo καθώς το manufacturing CO2 του κύκλου ζωής ενός οχήματος δεν αφορά το δικό μας μοντέλο».

