Σιωπηρή παράταση τέλος σε 3 μέρες, για τους επαγγελματίες της εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κλπ.), προκειμένου να αντικαταστήσουν τις τελευταίες παλαιού τύπου ταμειακές με τις νέες «έξυπνες» μηχανές.

Με τον ερχομό του νέου μήνα, αρχίζουν και οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για να διαπιστωθεί εάν τηρείται η φορολογική νομοθεσία.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλειονότητα των επαγγελματιών, έχουν αντικαταστήσει τις παλαιού τύπου ταμειακές μηχανές, αλλά υπάρχουν ακόμα ορισμένα ζητήματα (όπως η έλλειψη τεχνικών) τα οποία καθυστερούν, κάποιες χιλιάδες αντικαταστάσεις ταμειακών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν αντικατασταθεί περίπου 60.000 παλαιού τύπου ταμειακές μηχανές στον χώρο της εστίασης, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 5.000 με 8.000 επιχειρήσεις δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη στις νέες απαιτήσεις.

Οι νέες ταμειακές μηχανές στην εστίαση κλείνουν τον δρόμο στα «κόλπα» της φοροδιαφυγής, καθώς δεν επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να κλείσουν ταμείο, εάν έχουν ανοιχτά τραπέζια και δελτία παραγγελίας που δεν έχουν γίνει αποδείξεις. Η απόδειξη εκτυπώνεται μόνο από τον ενσωματωμένο εκτυπωτή, οι εκκρεμείς παραγγελίες και οι προς έκδοση αποδείξεις καταγράφονται στη φορολογική μνήμη, ενώ εκδίδεται «Ζ» μόνο εφόσον έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά τραπέζια.

Εντός του Σεπτεμβρίου, οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ θα εστιάσουν σε μπαρ και εστιατόρια για τον εντοπισμό τυχόν μη διαβίβασης αποδείξεων στο σύστημα e-send, οι οποίες θα ελεγχθεί εάν συσχετίζονται με τα στοιχεία των POS. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ, οι υπόχρεοι χρήσης των νέων ταμειακών είναι όσοι παρέχουν:

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου.

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσική από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων με παροχή σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων με παροχή σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ-φουντ), με παροχή σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης-κοσμική ταβέρνα.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινοεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό).

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία – σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος.

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος.

Εξαιρούνται επιχειρήσεις εστίασης που ασκούν την δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που θεωρούνται ως τουριστικοί.

Το πρόστιμο για έκδοση παραστατικών από μη εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό αντιστοιχεί στο 15% επί των εσόδων των επιχειρήσεων.

