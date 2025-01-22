Σειρά από προνόμια παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που θα επιλέξουν τη συγκεκριμένη τράπεζα για τη χρηματοδότησή τους, με πιο σημαντικό τα μηδενικά έξοδα για τον νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου.

Η Πειραιώς είναι, επίσης, η μόνη τράπεζα που δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα on line, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης στο κατάστημα, για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ενεργούς κωδικούς Piraeus e -banking.

Επίσης, παρέχονται:

- Το ποσό του δανείου σε yellows.

- Επιβράβευση με yellows κάθε μήνα για τη συνεπή αποπληρωμή της δόσης.

- Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για τα πρώτα έξοδα εγκατάστασης ή την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.

Για το «Σπίτι μου II», που περιλαμβάνει χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, η Πειραιώς δίνει επιτόκιο Euribor ενός μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου 1,60%. Το επιτόκιο αφορά το 50% των κεφαλαίων του δανείου, καθώς το υπόλοιπο μισό είναι άτοκο λόγω της συγχρηματοδότησης με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό του δανείου θα επιβαρυνθεί με το μισό του παραπάνω επιτοκίου.

Οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους online μέσω του Piraeus e-banking ή να εξυπηρετηθούν από οποιοδήποτε κατάστημα.

Πηγή: skai.gr

