Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργανώνει την πρώτη εκδήλωση της δράσης «REBRAIN GREECE» για το 2025, το Σάββατο 29 Μαρτίου στο Λονδίνο και απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που αναζητούν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης προκειμένου να πάρουν μέρος.

Σκοπός της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι η διασύνδεση Ελλήνων εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης που διαβιούν και εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.



Η σημαντική επιτυχία που σημείωσαν οι εκδηλώσεις για την προσέλκυση και επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού στο Άμστερνταμ τον Νοέμβριο του 2024, καθώς και η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ στο Ντίσελντορφ τον Δεκέμβριο του 2024, με συμμετοχή περισσότερων από 2.700 ενδιαφερόμενων, οδήγησε το Υπουργείο στην απόφαση για διπλασιασμό των συμμετεχουσών εταιρειών, σε σχέση με την τελευταία εκδήλωση «REBRAIN GREECE».

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν βιογραφικά μεγάλου αριθμού υποψηφίων, να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις για την κάλυψη των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτουν και να αναδείξουν τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχουν.

Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα προτεραιοποιηθούν βάσει του αριθμού θέσεων υψηλής εξειδίκευσης που θα δημοσιεύσει η κάθε επιχείρηση στην πλατφόρμα του «REBRAIN GREECE» και του ύψους απολαβών που παρέχεται για αυτές τις θέσεις εργασίας.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι εταιρείες μπορούν να αποστείλουν τα παραπάνω στοιχεία έως 31 Ιανουαρίου 2025 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rebraingreece.gr.

Σημειώνεται ότι το κόστος υλοποίησης της εκδήλωσης θα καλυφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ισομερώς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση «REBRAIN GREECE» μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.



