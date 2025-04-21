Η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και η απλοποίηση των διαδικασιών για την αποτελεσματική αξιοποίηση σχολαζουσών κληρονομιών, δωρεών προς το Δημόσιο και ακινήτων του Δημοσίου αποτελούν προτεραιότητες για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Δύο νομοσχέδια που αναμένεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα επιχειρούν να θέσουν σε νέες βάσεις το καθεστώς που διέπει την καταγραφή και διαχείριση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαθέτει το δημόσιο με στόχο την αξιοποίησή της τόσο για επενδυτικούς σκοπούς όσο και για νέα προγράμματα κοινωνικής στέγασης.

Όσον αφορά τις δωρεές προς το δημόσιο, με βάση τις διατάξεις που είχαν ανακοινωθεί, το νομοσχέδιο θα προβλέπει μεταξύ άλλων:

-Την ίδρυση Εθνικού Μητρώου Ευεργετών και Δωρητών το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι δωρητές θα υποβάλουν τις προτάσεις τους για δωρεές προς το Δημόσιο. Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου να ενημερώνεται για τα στοιχεία των δωρεών και ιδιαίτερα για δωρεές άνω των 500.000 ευρώ. Φορολογικά

-Την θέσπιση φορολογικών κινήτρων όπως η κατάργηση του φόρου εισοδήματος (22%) για ιδρύματα και κληροδοτήματα από το έτος που καταγράφονται ως ενεργά στο μητρώο κληροδοτημάτων. Το ίδιο αναμένεται και για τον φόρο δωρεάς (0,5%) για τις δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα.

Για τις σχολάζουσες κληρονομιές, τομέας στον οποίο απουσιάζει σήμερα η άμεση καταγραφή, οι νέες διατάξεις, μεταξύ άλλων θα προβλέπουν:

-Άμεση πληροφόρησης του δημοσίου για την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος με διαθήκη ή εξ αδιαθέτου μέσω της Διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Πολιτών και τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

-Λειτουργία Μητρώου κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, εκκαθαριστών και ελεγκτών κληρονομιών του Δημοσίου, στο οποίο θα μπορούν να εγγραφούν δικηγόροι, λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες.

-Επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης με γνώμονα την αξία της κληρονομιάς.

- Εκδίκαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο περιπτώσεων αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά στην ακίνητη περιουσία που διαθέτει σήμερα το Δημόσιο, κεντρικό ρόλο στην αξιοποίησή της θα έχει η ΕΤΑΔ. Ήδη έχει δρομολογηθεί η χαρτογράφηση 36.000 ακινήτων της με στόχο την ομαδοποίησή τους και τη δημιουργία εταιρειών αξιοποίησης στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν ιδιώτες. Προβλέπεται να δημιουργηθούν ομάδες ακινήτων για τα οποία θα προκηρύσσονται διαγωνισμοί αξιοποίησής τους. Στόχος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι τους επόμενους μήνες να προκηρυχθεί ο πρώτος διαγωνισμός ο οποίος θα αφορά την αξιοποίησης της πρώτης ομάδας 1.000 ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, με ξεχωριστή διαδικασία προκηρύξεων διαγωνισμών, στόχος είναι να προχωρήσει και η αξιοποίηση των εμβληματικών ακινήτων του δημοσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.