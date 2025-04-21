Ταξίδι στις ΗΠΑ για τον Τούρκο ΥΠΟΙΚ - Επαφές με επενδυτές και οίκους αξιολόγησης

Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους οίκων αξιολόγησης, επενδυτές και εταιρείες που σχεδιάζουν να μεταφέρουν την παραγωγή τους στην Τουρκία στη διάρκεια επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα.

«Θα βρίσκομαι στην Αμερική αυτή την εβδομάδα για τις συναντήσεις με το ΔΝΤ, την Παγκόσμιας Τράπεζας και την G20. Θα συναντηθούμε με οίκους αξιολόγησης στη Νέα Υόρκη στις αρχές της εβδομάδας και στη συνέχεια με άμεσους επενδυτές που εδρεύουν στην Αμερική» είπε ο Σιμσέκ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης το Σαββατοκύριακο στην Κερασούντα.

«Θα συναντηθούμε με οικονομικούς παράγοντες, ειδικά με αμερικανικές εταιρείες που σχεδιάζουν να μεταφέρουν την παραγωγή τους στην Τουρκία, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις», είπε, αναφερόμενος στους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ.

Την περασμένη Πέμπτη, η Τουρκία προχώρησε σε αιφνιδιαστική αύξηση των επιτοκίων, σε μία κίνηση - έκπληξη με στόχο να καθησυχάσει τους επενδυτές, εν μέσω των αναταραχών στο εσωτερικό της χώρας μετά τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, αλλά και εξαιτίας των δασμών του Τραμπ.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας αύξησε τα επιτόκια στο 46% από το 42,5%.

Ο Σιμσέκ δήλωσε ότι θα παρευρεθεί σε περίπου 15 διμερείς συναντήσεις ή συναντήσεις που διοργανώνονται από επενδυτικές τράπεζες κάθε μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μεταφέρει το μήνυμα ότι το οικονομικό πρόγραμμα της Τουρκίας δεν θα αλλάξει.

«Σε όλες αυτές τις συναντήσεις, θα πούμε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο πρόγραμμα, ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή πολιτική βούληση πίσω από το πρόγραμμα», είπε ο Σιμσέκ.

