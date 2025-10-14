Ο Τζερόμ Πάουελ δήλωσε την Τρίτη στη Φιλαδέλφεια ότι «έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι για την απασχόληση» -η ισχυρότερη μέχρι στιγμής ένδειξη ότι οι αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν ότι έχουν αρκετά στοιχεία για να υποστηρίξουν μια περαιτέρω μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%.

Ο πρόεδρος της Fed πρόσθεσε ότι, ακόμη και χωρίς τα νέα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας -τα οποία καθυστέρησαν λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης -τα ιδιωτικά στοιχεία για την αγορά εργασίας, καθώς και η εσωτερική έρευνα της Fed, παρέχουν επαρκείς λόγους για να δείξουν ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ύφεση, σημειώνουν οι Financial Times.

Τα «διαθέσιμα στοιχεία» δείχνουν ότι «τόσο οι απολύσεις όσο και οι προσλήψεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, ενώ «η αντίληψη των νοικοκυριών για τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας και η αντίληψη των επιχειρήσεων για τη δυσκολία πρόσληψης συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία».

Στοιχεία από τον πάροχο υπηρεσιών μισθοδοσίας ADP έδειξαν ότι οι εταιρείες απέλυσαν 32.000 εργαζόμενους τον Σεπτέμβριο.

Τα σχόλια υποδηλώνουν ότι ο Πάουελ γίνεται πιο επιεικής όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, ακόμη και αν πολλοί οικονομολόγοι ανησυχούν ότι η πολιτική δασμών της κυβέρνησης Τραμπ θα προκαλέσει ένα νέο κύμα πληθωρισμού σε ολόκληρη την αμερικανική οικονομία.

Τον περασμένο μήνα, η κεντρική τράπεζα μείωσε το κόστος δανεισμού για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο.

Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Οκτωβρίου. Οι επενδυτές έχουν στοιχηματίσει σε μεγάλο βαθμό σε μια άλλη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης.

Επιπλέον, ο Πάουελ σημείωσε ότι ενδέχεται να πλησιάζει το τέλος της μακροχρόνιας προσπάθειας της κεντρικής τράπεζας να μειώσει το μέγεθος των χαρτοφυλακίων της, ευρύτερα γνωστής ως ποσοτική σύσφιξη ή QT.





Πηγή: skai.gr

