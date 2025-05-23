Γερμανία: Οικονομική ανάπτυξη λόγω… Τραμπ

+0,4% η ανάπτυξη στη Γερμανία το πρώτο τρίμηνο του έτους. Πολλοί αποδίδουν αυτή τη θετική εξέλιξη στις αμερικανικές απειλές για την επιβολή δασμών. Παράλογο;Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, ο δείκτης ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο του 2025 κινείται σε θετικό πρόσημο και φτάνει το +0,4%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις που έκαναν λόγο για +0,2%. «Η μεταποίηση και οι εξαγωγές απέδωσαν καλύτερα από ό,τι εκτιμούσαμε αρχικά», εξηγεί η διευθύντρια της υπηρεσίας, Ρουθ Μπραντ. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο απρόσμενα θετικός δείκτης οφείλεται στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι σε αυτές που εφαρμόζει, αλλά σε εκείνες που …απειλεί να εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον. Παράλογο;

«Είναι ασυνήθιστη μία τέτοια αναθεώρηση των προβλέψεων κατά 0,2%» δηλώνει στο Reuters o Γενς Όλιβερ Νίκλας, αναλυτής της κρατικής τράπεζας LBBW. «Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι επισπεύδονται οικονομικές αποφάσεις όσον αφορά τις εξαγωγές στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί προτρέχουν, ώστε να προλάβουν την επαπειλούμενη επιβολή δασμών». Στο ίδιο μήκος κύματος ο Τόμας Γκίτσελ, επικεφαλής οικονομολόγος της VP Bank στο Λιχτενστάιν, τονίζει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι «πρόκειται για μία ευχάριστη έκπληξη, αλλά και για ένα εφήμερο φαινόμενο, που οφείλεται στην αντιπαράθεση για τους δασμούς».

Μία λογική οικονομική συμπεριφορά

Με απλά λόγια, συμβαίνει το εξής: υπό το βάρος των απειλών Τραμπ για επιβολή τιμωρητικών δασμών στην Ευρώπη, πολλοί επισπεύδουν τις αγορές τους, ώστε να αγοράσουν τα αγαθά που χρειάζονται στις σημερινές τιμές, και όχι στις… απλησίαστες τιμές που θα έπρεπε να πληρώσουν εάν και όταν επιβληθούν οι δασμοί. Όταν, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί θέλουν να επισπεύσουν μία παραγγελία βιομηχανικού εξοπλισμού στην Ευρώπη για να προλάβουν τη γενίκευση του εμπορικού πολέμου, οι γερμανικές επιχειρήσεις προφανώς επωφελούνται από αυτή την εξέλιξη.

Η αγορά είναι ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό και η συγκεκριμένη οικονομική συμπεριφορά κρίνεται φυσιολογική. Το βλέπουμε άλλωστε και στην καθημερινότητά μας. Σπεύδουμε να κάνουμε ακόμα και αγορές που είχαμε αμελήσει, όταν προβλέπονται ανατιμήσεις εξαιτίας της ανόδου του πληθωρισμού ή όταν πλησιάζει στο τέλος της η περίοδος των εκπτώσεων. Κάτι παρόμοιο κάναμε παλαιότερα, όταν κυκλοφορούσαν σενάρια για υποτίμηση της δραχμής. Ο homo economicus επιδιώκει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Τι θα γίνει στα επόμενα τρίμηνα;

Το κρίσιμο ερώτημα είναι βέβαια αν η σημερινή αναθεώρηση επί τα βελτίω για την ανάπτυξη στη Γερμανία αποτελεί απλώς μία εξαίρεση ή θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία πιο μόνιμη δυναμική για τη γερμανική οικονομία. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν στην πρώτη εκδοχή.

«Σύντομα θα αποδειχθεί ότι πρόκειται για ένα έκτακτο φαινόμενο» αναφέρει ο Τόμας Γκίτσελ της VP Bank. «Δύσκολα συμπεραίνουμε ότι αυτή η αναθεώρηση είναι καταλύτης για την ανάπτυξη» λέει στο Reuters ο Αλεξάντερ Κρούγκερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Hauck Aufhäuser Lampe. «Πιο σταθερή εικόνα θα έχουμε τον επόμενο χρόνο, όταν ενεργοποιηθεί το δημοσιονομικό μπαζούκα. Αλλά και πάλι, οι προσδοκίες έχουν κάποιο όριο».

Πιο αισιόδοξος δηλώνει ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Commercial Bank. «Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε απαρχές ανάκαμψης», υποστηρίζει. «Τα πάντα εμφανίζουν ανοδική πορεία στο πρώτο τρίμηνο. Η κατανάλωση, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές. Το ζήτημα είναι αν αυτή η δυναμική, ή τουλάχιστον ένα μέρος της, μπορεί να διατηρηθεί και στα επόμενα τρίμηνα…».

Σημειωτέον βέβαια ότι όλα αυτά ειπώθηκαν πριν από την τελευταία «έκρηξη» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από την Παρασκευή απειλεί να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς 50% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Πηγές: dpa, Reuters, Handelsblatt

Πηγή: Deutsche Welle

