Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 26 έως 30 Μαΐου

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών, θα καταβληθούν συνολικά 2.399.213.058,41 ευρώ σε 4.262.297 δικαιούχους - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

ΑΤΜ λεφτά

Κατά την περίοδο 26 έως 30 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 2.399.213.058,41 ευρώ σε 4.262.297 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ

  • Στις 27 Μαΐου θα καταβληθούν 1.203.918.306,16 ευρώ σε 2.490.617 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2025.
  • Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 1.116.744.752,25 ευρώ σε 1.695.997 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2025.
  • Στις 30 Μαΐου θα καταβληθούν 3.800.000 ευρώ σε 10.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021  Ιουνίου 2025.
  • Από 26 έως 30 Μαΐου θα καταβληθούν 24.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
