Κατά την περίοδο 26 έως 30 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 2.399.213.058,41 ευρώ σε 4.262.297 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 27 Μαΐου θα καταβληθούν 1.203.918.306,16 ευρώ σε 2.490.617 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2025.

Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 1.116.744.752,25 ευρώ σε 1.695.997 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2025.

Στις 30 Μαΐου θα καταβληθούν 3.800.000 ευρώ σε 10.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2025.

Από 26 έως 30 Μαΐου θα καταβληθούν 24.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

