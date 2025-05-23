Οι οικονομολόγοι βλέπουν ελαφρά μείωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το τρέχον έτος, ως απόρροια της προσωρινής συμφωνίας μείωσης των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας -προκειμένου να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με στόχο τη σύναψη μιας ισορροπημένης εμπορικής σχέσης-, εξέλιξη που άμβλυνε επίσης το ενδεχόμενο ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας στο προσεχές διάστημα.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα Μαΐου του Bloomberg, εκτιμούν ότι ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών -που αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη της Federal Reserve για την εξέλιξη του πληθωρισμού- θα κορυφωθεί στο 3,1% στο τέλος του τρέχοντος έτους, ελαφρώς χαμηλότερα από το 3,2% που προέβλεπαν τον Απρίλιο.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 16 έως και τις 21 Μαΐου και συμμετείχαν συνολικά 86 οικονομολόγοι.

Επιπλέον, αναθεώρησαν χαμηλότερα και τις εκτιμήσεις τους για τον δείκτη τιμών καταναλωτή ως τις αρχές του επόμενου έτους.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των ερωτηθέντων δίνουν πιθανότητες 40% για μια ύφεση τους επόμενους 12 μήνες - ποσοστό χαμηλότερο από 45% που προέβλεπαν τον προηγούμενο μήνα, αλλά και πάλι σημαντικά υψηλότερο από το 30% που έδιναν τον Μάρτιο.

Την ίδια στιγμή ωστόσο «ψαλίδισαν» ελαφρώς τις προβλέψεις τους για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ, αναμένοντας πλέον «ήπια» ανάπτυξη κατά 1,3% το 2025.

Η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να μειώσει δραστικά τους δασμούς που έχει επιβάλλει στα εισαγόμενα από την Κίνα προϊόντα όσο οι αξιωματούχοι των δύο πλευρών διαπραγματεύονται μια πιθανή εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο μεταλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Ωστόσο, και πάλι, οι δασμοί είναι σημαντικά υψηλότεροι σε σχέση με αυτά που ίσχυαν πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο - και η υποτονική καταναλωτική διάθεση έχει ανησυχήσει τις αμερικανικές εταιρείες για το τι μέλλει γενέσθαι.

«Οι υψηλότεροι δασμοί πρόκειται να πλήξουν την ανάπτυξη και να αυξήσουν τον πληθωρισμό, ωστόσο είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε ύφεση, φόβος που υπήρχε τον προηγούμενο μήνα», σημειώνουν οι οικονομολόγοι της Comerica Bank, Μπιλ Άνταμς και Βάραν Μπαχιρεθάν, προσθέτοντας ότι «οι δασμοί φαίνεται να έχουν επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη».

Θετική συνεισφορά στο ΑΕΠ θα είναι η μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών - ιδίως στο τρέχον τρίμηνο, σύμφωνα με την έρευνα. Στις αρχές του έτους, οι εισαγωγές των ΗΠΑ «έτρεξαν» με τον ταχύτερο ρυθμό σε διάστημα σχεδόν πέντε ετών, καθώς οι επιχειρήσεις επιτάχυναν τις εισαγωγές αγαθών προκειμένου να προλάβουν να τα φέρουν στις ΗΠΑ πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί, γεγονός που οδήγησε στην πρώτη αρνητική μεταβολή του αμερικανικού ΑΕΠ από το 2022.

Την ίδια ώρα, οι οικονομολόγοι εκτιμούν στην πλειοψηφία τους ότι η καταναλωτική όρεξη των αμερικανικών νοικοκυριών θα διατηρήσει τη δυναμική της παρά την εντεινόμενη αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, προβλέπουν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 1,5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ήτοι περισσότερο από το 1% που περίμεναν τον Απρίλιο. Ωστόσο, στη συνέχεια αναμένεται να επιβραδυνθούν.

Οι εκτιμήσεις τους, όμως, για τις επιχειρηματικές δαπάνες δεν είναι τόσο αισιόδοξες. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις θα υποχωρήσουν κατά 5,2% το τρέχον τρίμηνο, ήτοι πολύ περισσότερο από τη μείωση κατά 3% που περίμεναν τον Απρίλιο. Έχουν περικόψει επίσης τις προβλέψεις τους για τις ιδιωτικές επενδύσεις έως τα μέσα του επόμενου έτους.

«Οι εμπορικές συμφωνίες ΗΠΑ-Κίνας και ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει», σημειώνει ο Όλου Ομοντούνμπι, επικεφαλής οικονομολόγος στη Huntington Private Bank, προσθέτοντας: «Αναμένουμε επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων το τρέχον έτος, σε σύγκριση με το 2024».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.