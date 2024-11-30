ΟΤΕ: Με την ώθηση της Telekom και τεχνολογίες αιχμής χαράσσει πορεία για το 2030

Το νέο όραμα, τις δεσμεύσεις και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Ομίλου ΟΤΕ με ορίζοντα το 2030, παρουσίασε, πριν λίγες ημέρες σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Νεμπής (φωτογραφία)

Στο επίκεντρο οι επενδύσεις του Ομίλου σε Gigabit δίκτυα και τις τεχνολογίες του αύριο, καθώς και η Telekom και οι μεγάλες συνεργασίες της, που αξιοποιούνται ήδη από τον ΟΤΕ.

Το φιλόδοξο όραμα και η ώθηση από την Telekom

Από την 1η Ιουλίου, οπότε και ανέλαβε επικεφαλής, ο κ. Νεμπής μαζί με τη διοικητική του ομάδα εργάζεται για την «επόμενη» μέρα του ΟΤΕ. «Θέλουμε ο Όμιλος ΟΤΕ, ο κορυφαίος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ψηφιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη. Θέλουμε να συνδέουμε τους πελάτες μας, κάνοντας τη ζωή τους καλύτερη και να ενδυναμώνουμε τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και όλα αυτά, να τα πετύχουμε μέσα σε ένα περιβάλλον εργασίας που εμπνέει τους ανθρώπους μας να δημιουργούν, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται συνεχώς» ανέφερε.

Αν και το όραμα είναι αρκετά φιλόδοξο, όπως είπε ο κ. Νεμπής, μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς στη διάθεση του Ομίλου ΟΤΕ υπάρχουν σημαντικά εργαλεία «χάρη στο ευρύ αποτύπωμα που έχουμε και με την ώθηση της Telekom, μπορούμε να θέσουμε έναν τέτοιον στόχο και να τον καταφέρουμε».

Αναφερόμενος στην Telekom, ο κ. Νεμπής τόνισε ότι η αξιοποίηση της δύναμης ενός παγκόσμιου κολοσσού, προς όφελος των πελατών του ΟΤΕ, είναι βασικός στόχος. «Η Telekom είναι ένας Όμιλος με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες. Έχει πάνω από 300 εκατ. πελάτες και απασχολεί πάνω από 200.000 εργαζόμενους. Το μέγεθός της, της επιτρέπει να έχει περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας από οποιονδήποτε άλλο», σημείωσε. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα συνεργασιών ανέφερε τις Google, Apple, SpaceX, Perplexity, OpenAI, Nvidia, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία της Telekom με το Netflix, που επεκτάθηκε στην Ελλάδα μέσω της COSMOTE TV. «Όπως κάναμε με το Netflix, έτσι θέλουμε να κινηθούμε για να αξιοποιήσουμε όσες περισσότερες συνεργασίες μπορούμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νεμπής.

Προχωρώντας μπροστά με αιχμή του δόρατος τα υπερσύγχρονα δίκτυα

Καθοριστικοί παράγοντες της επίτευξης του οράματος του Ομίλου ΟΤΕ, αποτελούν τα Gigabit δίκτυα, όπου η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση.

Όσον αφορά στο δίκτυο Fiber-to-the-Home (FTTH), o Όμιλος συνεχίζει τη δυναμική του επέκταση, για να καλύψει πάνω από 1,7 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του έτους, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 36% στο σύνολο της αγοράς. Στο πλαίσιο του άνω των 3 δισ. ευρώ επενδυτικού του πλάνου, στόχος του είναι να καλύψει το 65% της χώρας έως το 2027, που αντιστοιχεί σε 3 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ηγέτης και στην κινητή, με την πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του COSMOTE 5G, του πρώτου δικτύου 5ης γενιάς στη χώρα, να ξεπερνά το 99%. Όπως αποκάλυψε ο κ. Νεμπής, το επόμενο μεγάλο βήμα του Ομίλου στην κινητή, θα προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην εταιρεία και στους πελάτες της «θέλουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του δικτύου COSMOTE 5G στο φάσμα των 3.5GHz σε πάνω από 80%. Ταυτόχρονα, θέλουμε να αυξήσουμε και τη διείσδυση των συσκευών 5G στο δίκτυο μας για να μπορούν οι πελάτες μας να απολαμβάνουν τα οφέλη των δικτύων πέμπτης γενιάς. Αυτό, θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε το έσοδο μας από υπηρεσίες κινητής, αξιοποιώντας τις ταχύτητες, το bandwidth αλλά και το low latency του 5G δικτύου, που είναι τόσο σημαντικό για κάποιες καινοτόμες εφαρμογές σήμερα, αλλά και για πολύ περισσότερες στο μέλλον».

Λύσεις FWA από τον Όμιλο ΟΤΕ - Σύντομα η εμπορική διάθεση

Σε ό,τι αφορά το Fixed Wireless Access (FWA) για την παροχή υψηλών ευρυζωνικών ταχυτήτων σε περιοχές που δεν προβλέπεται να καλυφθούν από οπτική ίνα ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι «το 5G - τόσο η πρόσβαση, όσο και το δίκτυο κορμού (5G stand alone) - είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το FWA (Fixed Wireless Access) προϊόν, για να προσφέρουμε υπερυψηλές ταχύτητες στους πελάτες που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί από τις οπτικές ίνες. Η εμπορική διάθεση θα γίνει το επόμενο διάστημα». Το FWA θα συμβάλλει και στην αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης της υποδομής FTTH του ΟΤΕ: «Η μεταφορά των ευρυζωνικών πελατών σε υβριδικές υποδομές Fixed Wireless Access, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες χονδρικής που υπογράψαμε, αναμένεται να φέρει το ποσοστό αξιοποίησης του fiber δικτύου μας σε πάνω από 55%» ανέφερε.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την επόμενη εξαετία από την εταιρεία είναι υψηλοί, αλλά υλοποιήσιμοι, όπως είπε χασακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, όμως «με οδηγό το όραμα μας, τις αξίες μας και όλα όσα έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια με τους ανθρώπους μας, θα οδηγήσουμε τον ΟΤΕ αλλά και τη χώρα μας στη θέση που τους αξίζει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

