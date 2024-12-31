Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, χθες το βράδυ (γύρω στις 22.15), στο 1,5 χλμ του επαρχιακού δρόμου Λαιμού Πρεσπών - Φλώρινας, όταν ΙΧ με οδηγό 18χρονο, για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δενδροστοιχία του δρόμου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ανασύρθηκαν νεκροί ο οδηγός του οχήματος κι ένας 16χρονος που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα. Ένας 17χρονος, που ήταν συνοδηγός του οχήματος, ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα από τα συντρίμμια του οχήματος, νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Φλώρινας και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των τριών νέων συμμετείχε κλιμάκιο της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και 7 άνδρες.

Τις έρευνες για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας.

Πηγή: skai.gr

