Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα να συγκρούονται μεταξύ τους σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος, στη συμβολή της με την οδό Αρίωνος, στο ύψος της Ραφήνας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, τα δύο ΙΧ υπέστησαν σοβαρότατες υλικές ζημιές ενώ υπήρξε και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος, Παναγιώτη Λάμπρου, παρά τη σφοδρή σύγκρουση δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

