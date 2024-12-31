Φαντάσου να βρίσκεσαι στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά να δεις το έλκυθρο του Άι Βασίλη με τον ίδιο τον Άι Βασίλη να φθάνει στο σημείο!

Ο Αλέξανδρος Αραϊκ είναι διανομέας από τη συμπρωτεύουσα και έχει αποφασίσει να το... ζήσει τις ημέρες των εορτών, προσφέροντας πολλές ευχάριστες εκπλήξεις στους ανθρώπους που χτυπάει την πόρτα τους.

Όπως ο ίδιος περιγράφει στην κάμερα του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα», έχει στολίσει εδώ και 5 χρόνια, ενώ σαν έλκηθρο εδώ και 2 χρόνια μοιράζει παραγγελίες στα σπίτια, δουλεύοντας με πλατφόρμες. Όταν τον βλέπουν στον δρόμο μικροί και μεγάλοι, τον πλησιάζουν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του.

«Την κατασκευή την έχω κάνει όλη μόνος μου, θέλει 4-5 μέρες επειδή χρειάζεται βαψίματα κατά την προστασία από τη βροχή και έγινε αυτό που έγινε» αναφέρει.

«Στο TikTok έχω πει πως άμα θέλει κάποια γιαγιά ή παππούς ή γονείς να δώσουν δώρο στα παιδιά τους, μπορούν να έρθουν να τα πάρουν. Πολλά παιδιά πιστεύουν ότι υπάρχει Άι Βασίλης, οπότε όταν ξαφνικά βλέπουν στους δρόμους της πόλης να κυκλοφορεί ένα έλκηθρο, πλησιάζουν και μου ζητάνε να τους φέρω δώρο. Εγώ τότε απαντάω "ναι βέβαια, θα κάνω βόλτες να δω πού μένετε να σας τα φέρω"

Πηγή: skai.gr

