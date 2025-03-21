Με μεγάλη συμμετοχή παρουσιάστηκε χθες Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025 στην Τράπεζα της Ελλάδος το Νομισματικό Πρόγραμμα 2025. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Παυλίνα Καρασιώτου.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Στουρνάρας ανέφερε: «Στην εποχή του ενιαίου νομίσματος, το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός της συμμετοχής του στην παραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, παράγει επίσης συλλεκτικά και αναμνηστικά νομίσματα που αποτελούν μικρά έργα τέχνης και εκφράζουν διαχρονικές ιδέες και αξίες, με θέματα εμπνευσμένα από την ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας, αλλά και σύγχρονα, όπως θα δούμε, θέματα.».

Από την πλευρά της η κα Καρασιώτου σημείωσε: «Διατρέχοντας κανείς και το φετινό ετήσιο νομισματικό πρόγραμμα θα διαπιστώσει ότι αυτό που το χαρακτηρίζει διαχρονικά είναι το μεράκι, ιδίως ως προς την επιλογή της θεματολογίας. Καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος είναι σαφώς η αγαστή συνεργασία μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εξίσου, όμως, σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια ως προς την προώθησή του προγράμματος, με στόχο να γίνει ακόμα ευρύτερα γνωστό μεταξύ εμπόρων και συλλεκτών. Ο επαγγελματισμός, η απλοποίηση, το άνοιγμα προς την αγορά είναι στοιχεία που θα καταστήσουν το νομισματικό μας πρόγραμμα ακόμα πιο πετυχημένο, με μια επιτυχία ανάλογη της ποιότητάς του».

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης οι:

- Ανδρέας Μαράτος, Δρ. Φιλοσοφίας και Ζωγράφος,

- Νικόλαος Αναστασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

- Στέλλα Σκούρα, Νομική Σύμβουλος του Ιδρύματος Takis.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Διευθυντής του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος.

Το Νομισματικό Πρόγραμμα υλοποιείται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος και περιλαμβάνει συλλεκτικά και αναμνηστικά νομίσματα εμπνευσμένα από σημαντικές επετείους του έτους έκδοσης, από την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, σημαντικές προσωπικότητες, αλλά και τον φυσικό κόσμο. Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των νομισμάτων γίνεται από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, το γνωστό σε όλους Νομισματοκοπείο.

Το Νομισματικό Πρόγραμμα 2025 - Η αρμονία των σφαιρών

Στο φετινό νομισματικό πρόγραμμα «συναντώνται» ένας συνθέτης, ένας μαθηματικός, ένας αστρονόμος, ένας γλύπτης και ένα έντομο! Στην αρχαία Ελλάδα, οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι οι κινήσεις των ουράνιων σωμάτων συνθέτουν ένα είδος μουσικής (αρμονία των σφαιρών), συνδυάζοντας τα μαθηματικά, τη μουσική και την αστρονομία. Μάλιστα σήμερα η NASA, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονη τεχνολογία, έχει καταφέρει να καταγράψει την απόκοσμη μουσική της κίνησης των πλανητών.

Έτσι, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον ιδιοφυή Ερατοσθένη, που πρώτος υπολόγισε την περίμετρο της γης, τον Πτολεμαίο, εφευρέτη του σφαιρικού αστρολάβου, και τον πρωτοπόρο γλύπτη Takis, δημιουργό Μουσικών γλυπτών. Όλοι μαζί συνθέτουν την αρμονία των σφαιρών, με τη μουσική συνοδεία του αδιόρθωτου τζίτζικα από τον πασίγνωστο μύθο του Αισώπου «Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας».

Όσον αφορά τις παλαιότερες σειρές, συνεχίζουν να μνημονεύονται επέτειοι γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης, φέτος με νομίσματα αφιερωμένα στη Μάχη του Μανιακίου, στην οποία σκοτώθηκε ο Παπαφλέσσας, στη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και στον Ιταλό φιλέλληνα Σαντόρε ντι Σανταρόζα. Θέμα της σειράς Τουρισμός είναι η Θεσσαλία, πατρίδα των Κενταύρων και αφετηρία της Αργοναυτικής Εκστρατείας, ενώ το νόμισμα της σειράς Πολιτιστική Κληρονομιά είναι αφιερωμένο στα Μετέωρα, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.

Το 2025 ολοκληρώνεται η σειρά Οι θεοί του Ολύμπου με την Εστία. Επόμενος στη σειρά Απειλούμενα ζώα της Ελλάδας είναι ο μαυρόγυπας (Aegypius monachus), ιδιαίτερα ευάλωτος, μετά την πρόσφατη καταστροφική φωτιά στο δάσος της Δαδιάς. Η κλιματική κρίση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γιατί οι επιπτώσεις της γίνονται ολοένα και πιο έντονες και άμεσες. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζεται φέτος με την έκδοση σχετικού νομίσματος η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών να ανακηρύξει το 2025 Διεθνές Έτος Προστασίας των Παγετώνων. Τέλος, τιμάται η επέτειος των 50 χρόνων από την ίδρυση του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα, που φιλοξενεί πολύτιμα πολεμικά κειμήλια από τη μακραίωνη ελληνική ιστορία.

Αναλυτικά η δήλωση Στουρνάρα:

Σας καλωσορίζω στη σημερινή παρουσίαση του Νομισματικού Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025.

Στη μακραίωνη ιστορία του, ο Ελληνισμός έχει προσφέρει πολλά στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια σημαντική συνεισφορά του είναι η καθιέρωση του νομίσματος με τη σημερινή μορφή του. Η νομισματική ιστορία ξεκινά από τις αρχαίες ελληνικές πόλεις, οι οποίες ήταν οι πρώτες που υιοθέτησαν στις συναλλαγές τους τη χρήση νομισμάτων με παραστάσεις συμβολικού περιεχομένου, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της τέχνης. Αυτή η λαμπρή παράδοση συνεχίστηκε στο νέο ελληνικό κράτος με τη νεότερη νομισματοκοπία της δραχμής.

Στην εποχή του ενιαίου νομίσματος, το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός της συμμετοχής του στην παραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, παράγει επίσης συλλεκτικά και αναμνηστικά νομίσματα που αποτελούν μικρά έργα τέχνης και εκφράζουν διαχρονικές ιδέες και αξίες, με θέματα εμπνευσμένα από την ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας, αλλά και σύγχρονα, όπως θα δούμε, θέματα.

Εξέχουσα θέση στο φετινό Νομισματικό Πρόγραμμα έχει, όπως κάθε χρόνο, το κεφάλαιο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος εκπροσωπείται στο Πρόγραμμα αυτό από δύο λαμπρούς μαθηματικούς, τον Ερατοσθένη και τον Πτολεμαίο με τον αστρολάβο του, από τη θεά Εστία, και από τον Αίσωπο με τους αθάνατους μύθους του. Περνώντας στη νεότερη ιστορία μας, καθώς ολόκληρη τη δεκαετία που διανύουμε τιμάμε γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, φέτος εκδίδουμε νομίσματα για τη Μάχη του Μανιακίου, τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και τον Ιταλό φιλέλληνα Σανταρόζα. Και ερχόμενοι στη σύγχρονη ιστορία και τον πολιτισμό μας, αφιερώνουμε συλλεκτικά νομίσματα στον Μίκη Θεοδωράκη και τον γλύπτη Takis.

Θέλω ιδιαίτερα να σταθώ σε ορισμένα θέματα του φετινού Νομισματικού Προγράμματος που βρίσκονται πολύ κοντά σε τομείς ενδιαφέροντος της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως γνωρίζετε, η Τράπεζα έχει συστήσει την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) και διαθέτει ως λειτουργική της μονάδα το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών να ανακηρύξει το 2025 Διεθνές Έτος Προστασίας των Παγετώνων, αφιερώνοντας ένα αργυρό συλλεκτικό νόμισμα. Επίσης, στη σειρά Απειλούμενα ζώα της Ελλάδας έχουμε φέτος θέμα τον μαυρόγυπα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευάλωτος μετά την καταστροφική φωτιά του 2023 στον κύριο βιότοπό του, το δάσος της Δαδιάς. Τέλος, στη σειρά Τουρισμός επιλέξαμε τη Θεσσαλία, η οποία αγωνίζεται να ανακάμψει μετά τη λαίλαπα της θεομηνίας Ντάνιελ.

