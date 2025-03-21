ΔΥΠΑ: Έως 28 Μαρτίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης για μακροχρόνια ανέργους

Την επόμενη Παρασκευή 28 Μαρτίου εκπνέει η υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

Όπως τονίζει η Υπηρεσία, η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, επιχορηγεί έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες (13.709 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας) για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων που ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα.

Η διαδικασία συμμετοχής για τις επιχειρήσεις είναι απλή:

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω gov.gr.

Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον αριθμό των θέσεων, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα

H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις

Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης

Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και κάνει πρόσληψη.

