Τουρκία: Υπό έρευνα για «προσβολή του πρόεδρου Ερντογάν» ο Οζγκούρ Εζέλ

Η Γενική Εισαγγελία στην Άγκυρα ξεκίνησε έρευνα τη Δευτέρα σχετικά με τα σχόλια του Οζγκιούρ Οζέλ, ηγέτη της μείζονος αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), κατηγορώντας τον ότι απείλησε ανοιχτά τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Οζέλ για «προσβολή του προέδρου, υποκίνηση σε διάπραξη εγκλήματος και απειλή κατά δημόσιου αξιωματούχου».

Ο Οζέλ, ο οποίος είναι γνωστός για την καυστική ρητορική του εναντίον του Ερντογάν και της τουρκικής κυβέρνησης, ανέβασε τον πήχη στις 5 Ιουλίου. Μιλώντας μετά από συνάντηση του κόμματός του, ο Οζέλ επέκρινε την κυβέρνηση για τη φυλάκιση τριών δημάρχων του κόμματός του, μεταξύ αυτών και του Εκρέμ Ιμάμογλου, με κατηγορίες για διαφθορά. Το CHP δηλώνει ότι οι κατηγορίες έχουν πολιτικά κίνητρα.

Στα σχόλιά του στις 5 Ιουλίου, ο Οζέλ ζήτησε πρόωρες εκλογές. Επισήμανε ότι κατάφερε να «συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους στους δρόμους», αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες κατά της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, τον Μάρτιο. «Πρέπει να συνέλθετε. Διαφορετικά, θα δείτε τι συνέβη στην Αίγυπτο συμβαίνει και εδώ», αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες της Αραβικής Άνοιξης που οδήγησαν στην αποπομπή του μακροχρόνιου προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ.

Μετά από συγκεντρώσεις για την απελευθέρωση του Ιμάμογλου, ο Ερντογάν κατηγόρησε τον ηγέτη του CHP ότι υποκίνησε ταραχές, καθώς ορισμένοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Αν και ο Οζέλ δεν απηύθυνε έκκληση για πραξικόπημα, είπε: «Το έθνος θα φέρει κάλπες μπροστά σας» αναφέρει η Daily Sabah.

Τα πρόσφατα σχόλιά του προκάλεσαν την οργή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν. Ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 5 Ιουλίου ότι ο Οζέλ εκπροσωπούσε ένα κόμμα «το οποίο αποτελεί σήμα κατατεθέν επιθετικότητας προς την πολυκομματική πολιτική ζωή».

«Ο πρόεδρός μας πάντα σημείωνε πολιτικές νίκες μέσω εκλογών. Ο Οζέλ δεν τον σέβεται, και ισχυρίζεται ότι ο Ερντογάν φοβάται να συμμετάσχει στις εκλογές. Αυτή είναι καθαρά πολιτική άγνοια», δήλωσε ο Τσελίκ.

Μέσω των δικηγόρων του, ο Ερντογάν υπέβαλε ξεχωριστή αγωγή κατά του Οζέλ ζητώντας αποζημίωση για στοχοποίηση. Ο Ερντογάν ζητά από το δικαστήριο αποζημίωση ύψους 500.000 τουρκικών λιρών (10.637 δολάρια).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.