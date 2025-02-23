Ρεκόρ 16 και πλέον ετών αναμένεται να καταγραφεί φέτος στη διανομή μερισμάτων των εισηγμένων εταιρειών, με τη μέση μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 5%.

Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες θα μοιράσουν εφέτος μερίσματα… «δώρα» που θα κυμανθούν στο επίπεδο των 5 δισ. ευρώ, που είναι και το υψηλότερο από το 2007, πριν αρχίσει η μεγάλη οικονομική κρίση, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 5,42 δισ. ευρώ και έναντι 4,2 δισ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Σε απόλυτα νούμερα, οι εισηγμένες είχαν μοιράσει τα περισσότερα κεφάλαια το 2007 «επιστρέφοντας» στους μετόχους 5,42 δισ. ευρώ. Τότε όμως στο χρηματιστήριο υπήρχαν πολύ περισσότερες εισηγμένες εταιρείες από ό,τι σήμερα.

Συγκεκριμένα, το 2007 οι εισηγμένες διένειμαν μέρισμα πάνω από 5 δισ.ευρώ. Το 2008 διέμειναν μερίσματα 4,49 δισ.ευρώ , το 2009 τα μερίσματα ανήλθαν στα 2,96 δισ. ευρώ , το 2010 σε 1,82 δισ. ευρώ, το 2011 στα 1,19 δισ. ευρώ, το 2012 στα 0,82 δισ.ευρώ, το 2013 στα 0,57 δισ., το 2014 στα 0,74 δισ.ευρώ, το 2015 στα 0,85 δισ. ευρώ, το 2016 στα 1,05 δισ.ευρώ, το 2017 στα 1,34 δισ.ευρώ, το 2018 στα 1,3 δισ.ευρώ, το 2018 στα 1,3 δισ.ευρώ, το 2019 στα 2,2 δισ.ευρώ, το 2020 στα 1,79 δισ. ευρώ , το 2021 στα 1,75 δισ.ευρώ για το 2022, 2,93 δισ. και για το 2023 4,25 δισ.

Όσον αφορά την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών, τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2023, και ανήλθαν στα 10,8 δισ. ευρώ και σε απόλυτο νούμερο ήταν τα υψηλότερα από την οικονομική χρήση του 2007 που ανήλθαν σε 11,3 δις. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2022 ανήλθαν σε10,3 δις. το 2021 σε 4,08 δισ. ευρώ, το 2020 στα 0,67 δισ. ευρώ, το 2019 στα 0,84 δισ. ευρώ, το 2018 στα 1,59 δισ., το 2017 στα 2,38 δισ. ευρώ, το 2016 στα 1,71 δισ. ευρώ και το 2015 στα 0,86 δισ. ευρώ. To 2014 οι εισηγμένες παρουσίασαν ζημίες 3,05 δισ.ευρώ, το 2013 κέρδη 2,49 δισ.. το 2012 ζημίες 6,6 δισ. ευρώ, το 2011 ζημίες 7,4 δισ. ευρώ, το 2010 ζημιές 3,1 δισ. ευρώ, το 2009 κέρδη 3,8 δισ. ευρώ, το 2008 κέρδη 5,7 δισ. ευρώ, το 2007 κέρδη 11,3 δισ. και το 2006 κέρδη 8,3 δισ. ευρώ

Οι τράπεζες

Οι τράπεζες αναμένεται να δώσουν μερίσματα που σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς θα διαμορφωθούν γύρω στα 1,7 με 1,8 δισ. ευρώ.

Για πρώτη φορά από τη χρήση του 2008 οι ελληνικές τράπεζες διένειμαν πέρυσι μέρισμα, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα δίνουν μερίσματα ύψους 814 εκατ. ευρώ, γεγονός που επισφράγιζε την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα, έχοντας διανύσει έναν δύσκολο δρόμο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

H Eurobank έδωσε συνολικό μέρισμα 342 εκατ. ευρώ ή 0,0933 ευρώ ανά μετοχή, η Εθνική 332 εκατ. ευρώ (0,36 ευρώ ανά μετοχή), η Πειραιώς θα καταβάλει συνολικό μέρισμα 79 εκατ. ευρώ (0,063 ευρώ ανά μετοχή) και η Alpha Bank 61 εκατ. ευρώ (0,026 ευρώ ανά μετοχή).

Οι διοικήσεις των οποίων προσβλέπουν πλέον σε καθαρό αποτέλεσμα της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ αθροιστικά για το 2024. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν στο 9μηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, συνολικά κέρδη 3,491 δισ. ευρώ , από 2,846 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 22,66% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 2023 ανήλθαν σε 3,645 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 2,38% σε ετήσια βάση, αν και το 2022 περιελάμβανε σημαντικά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη συναλλαγών και άλλα έσοδα

Το 2022 η κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είχε διαμορφωθεί τα 3,734 δισ. ευρώ, μετά φόρων, έναντι ζημιών 4,8 δισ. ευρώ το 2021.

Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών (ποσά σε δισ. ευρώ)

2023 4,25

2022 2,93

2021 1,75

2020 1,79

2019 2,20

2018 1,30

2017 1,34

2016 1,05

2015 0,85

2014 0,74

2013 0,57

2012 0,82

2011 1,19

2010 1,82

2009 2,96

2008 4,49

2007 5,42

Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών (ποσά σε δισ. ευρώ)

2023 10,8

2022 10,3

2021 4,08

2020 0,67

2019 0,84

2018 1,59

2017 2,38

2016 1,71

2015 0,86

2014 3,05 (ζημίες)

2013 2,49

2012 6,60(ζημίες)

2011 7,40(ζημίες)

2010 3,10(ζημίες)

2009 3,80

2008 5,70

2007 11,3

2006 8,30

