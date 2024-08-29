Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,11%, στα 88,62 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή (Πέμπτη) συνεδρίαση, μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, χωρίς να μπορέσει να ανακάμψει σημαντικά, παρά το θετικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών. Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.426,91 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,11%. Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε εύρος διακύμανσης 8,30 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.428,70 μονάδες (+0,23%) και κατώτερη τιμή στις 1.420,40 μονάδες (-0,35%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 88,62 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.528.688 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+1,64%), της ΔΕΗ (+1,49%), της Τιτάν (+1,27%) και της Jumbo (+1,24%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-1,47%), της Lamda Development (-1,29%), της Motor OIl (-1,02%) και της Μυτιληναίος (-0,93%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.430.808 και 3.782.559 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 17,18 εκατ. ευρώ και η Motor Oil με 16,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 40 μετοχές, 57 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης +5,12% και Βιοκαπρέτ +4,86%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) -7,27% και Μπήτρος -4,41%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,0000 +1,27%

ALPHA BANK: 1,5600 -0,29%

AEGEAN AIRLINES: 10,9300 -0,64%

VIOHALCO: 5,8000 +0,69%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,3400 -0,34%

ΔΑΑ: 7,8680 +0,87%

ΔΕΗ: 11,6000 +1,49%

COCA COLA HBC: 33,2000 -0,24%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0100 -1,47%

ΕΛΠΕ: 7,0000 -0,85%

ELVALHALCOR: 1,8480 +0,43%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8300 -0,53%

ΕΥΔΑΠ: 5,5200 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,0500 -0,58%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9100 -1,29%

MOTOR OIL: 21,4000 -1,02%

JUMBO: 22,8600 +1,24%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,0600 -0,93%

ΟΛΠ: 26,3000 -0,19%

ΟΠΑΠ: 15,9600 +0,95%

ΟΤΕ: 14,8700 +1,64%

AUTOHELLAS: 11,1200 -0,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8250 +0,55%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1300 -0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

