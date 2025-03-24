Με το δεξί ξεκίνησε ο τουρισμός το 2025 στη χώρα μας καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας τα τουριστικά έσοδα τον Ιανουάριο κατέγραψαν άνοδο κοντά στο 7,5%.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιανουάριο του 2025 ξεπέρασαν τα 302 εκατ. ευρώ από 281 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Την ίδια στιγμή οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 11,4%.

Πηγή: skai.gr

