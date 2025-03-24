Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με το «δεξί» ο τουρισμός στη χώρα μας: 11,4% πάνω οι αφίξεις και 7,5% τα έσοδα τον Ιανουάριο

Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για τον τουρισμό καθώς το 2025 μπήκε με αυξήσεις στις αφίξεις τουριστών και στα έσοδα

Τουρισμός

Με το δεξί ξεκίνησε ο τουρισμός το 2025 στη χώρα μας καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας τα τουριστικά έσοδα τον Ιανουάριο κατέγραψαν άνοδο κοντά στο 7,5%.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιανουάριο του 2025 ξεπέρασαν τα 302 εκατ. ευρώ από 281 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Την ίδια στιγμή οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 11,4%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τουρισμός αύξηση αφίξεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark