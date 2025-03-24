Μειώθηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο

Επιδείνωση εμφάνισε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας τον Ιανουάριο καθώς το πλεόνασμα του μειώθηκε κατά 784 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε στο 1 δις. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλεται στην επιδείνωση σε όλα τα επιμέρους ισοζύγια, αλλά πρωτίστως στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων και στο ισοζύγιο αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, στο ισοζύγιο υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών μειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, λόγω της επιδείνωσης κυρίως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών κατέγραψε οριακή βελτίωση. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 11,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 7,5%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από τόκους, μερίσματα και κέρδη, καθώς και από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε έναντι του Ιανουαρίου του 2024, ως αποτέλεσμα της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, καθώς και της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας .

Το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε κατά 466,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισεκ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν ροές ύψους 99,3 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, ροές ύψους 448,9 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 240,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση κατά 178,9 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 3,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

