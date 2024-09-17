Τον όμιλο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ/ ΔΕΛΤΑ 360 εξαγοράζει η Alphabet Education

Σε συμφωνία για την απόκτηση του 100% του Ομίλου ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ/ ΔΕΛΤΑ 360 προχώρησε η Alphabet Education.

Οπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Alphabet Education, μέσω των εκπαιδευτικών οργανισμών Μητροπολιτικό Κολλέγιο και ΑΚΜΗ, αποτελεί κορυφαίο πάροχο εκπαίδευσης στην αναπτυσσόμενη αγορά των μεταλυκειακών σπουδών στην Ελλάδα.

Η εξαγορά εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της BC Partners και του Ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους, με προτεραιότητα την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους περισσότερους από 25.000 σπουδαστές σε όλη τη χώρα.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο, που επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Alphabet Education να επενδύει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης της νέας γενιάς στην Ελλάδα.

Για την οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένονται οι απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

