Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) θα προχωρήσει τις αμέσως προσεχείς ημέρες το υπουργείο υποδομών. Πρόκειται για το τμήμα Ηράκλειο -Χανιά που θα κατασκευαστεί με παραχώρηση.

Μεσολαβεί ένα διάστημα 10 ημερών, κατά το οποίο παρέχεται η δυνατότητα να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή. Παρόλα αυτά, πριν καν εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, ο φάκελος θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου, ενώ παράλληλα, θα αποσταλεί και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήτοι την DG - Comp και την DG-Move.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτιμούν ότι η Σύμβαση Παραχώρησης είναι δυνατόν να σταλεί στη Βουλή μέσα στον Μάρτιο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η υπογραφή της Σύμβασης με την Παραχωρησιούχο εταιρεία και το Δημόσιο αναμένεται πραγματοποιηθεί εντός του Απριλίου. Η έναρξη της παραχώρησης αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2025.

Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, εκτιμούν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ότι θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό αντικείμενο του έργου. Με τον τρόπο αυτό, θα έχει επιτευχθεί το ορόσημο που έχει τεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο, ως γνωστόν, χρηματοδοτεί το έργο με 200 εκατ. ευρώ και στο οποίο συμμετέχουν οι τέσσερις εθνικές τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παραχωρησιούχος

Εταιρεία έχει κλειδώσει το σχήμα με το οποίο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του έργου. Μάλιστα το χρηματοδοτικό σχήμα έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Για τις Συμβάσεις Παραχώρησης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιά́ος έχει επισημάνει ότι αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο χρηματοδότησης και ανάπτυξης έργων Υποδομών καθώς, όπως έχει δηλώσει, «μεγάλα οδικά έργα δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται στο σύνολο τους από το Δημόσιο», ενώ την ίδια στιγμή «εξασφαλίζουν την ποιότητα των μετακινήσεων».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό οι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδος που έχουν κατασκευαστεί ή και λειτουργούν υπό παραχώρηση βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά στην κατάταξη των αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης.

Σημειώνεται πως όταν θα ενεργοποιηθεί η σύμβαση παραχώρησης, ολόκληρος ο ΒΟΑΚ από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο θα είναι σε φάση κατασκευής. Τα τμήματα Χερσόνησος-Νεάπολη και Νέαπολη-Άγιος Νικόλαος ήδη κατασκευάζονται.

Το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη μήκους 22,5 χιλιομέτρων υλοποιείται με τη μέθοδο της ΣΔΙΤ και ανάδοχο είναι το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-AKTOR-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

Το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαο, μήκους 14,5 χιλιομέτρων υλοποιείται ως κλασικό δημόσιο έργο με ανάδοχο την AKTOR. Και τα δύο τμήματα είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί το 2027 με 2028.

Με την ολοκλήρωση των έργων και στα τρία τμήματα, ο νέος αυτοκινητόδρομος θα διαθέτει σε όλο το μήκος του δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ανισόπεδους κόμβους, Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ). Διόδια θα λειτουργούν στο υπό παραχώρηση τμήμα Χανιά-Ηράκλειο.

Με την προσθήκη του Χανιά-Κίσσαμος, το μήκος του ΒΟΑΚ αυξάνεται από 192 χιλιόμετρα σε 223 χιλιόμετρα.

