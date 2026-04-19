Το Χρηματιστήριο Αθηνών και οι αγορές «κήρυξαν» το τέλος του πολέμου

Νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψε ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς S&P 500 πριν ακόμη τελειώσει ο πόλεμος και οι αγορές έχουν κάνει ισχυρό rebound από τα χαμηλά τους μετά την έναρξη του πολέμου.

Τα περισσότερα γεωπολιτικά σοκ τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μακροχρόνιο αντίκτυπο στα χρηματιστήρια. Ενώ τέτοια γεγονότα προκαλούν άμεση, έντονη μεταβλητότητα, οι αγορές τείνουν να ανακάμπτουν σχετικά γρήγορα, συχνά πριν τελειώσουν οι ίδιες οι συγκρούσεις.

Τα γεωπολιτικά γεγονότα δημιουργούν sell-off βραχυπρόθεσμα, αλλά σπάνια αλλάζουν τη μακροπρόθεσμη τάση των αγορών.

Μελέτες δείχνουν ότι σε πάνω από 18 σημαντικές "πράξεις πολέμου" από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έως το 2022, ο S&P 500, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς, σημείωσε μέση πτώση 6,2%, αλλά κατά κανόνα ανέκαμπτε μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες.

Πολλές φορές «οι αγορές αναρριχώνται στο τείχος της ανασφάλειας» (stock market climbs a wall of worry), μια κλασική χρηματιστηριακή ρήση, η οποία έχει επιβεβαιωθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και επιβεβαιώθηκε και αυτή την περίοδο.

Η χρηματιστηριακή ιστορία δείχνει ότι οι αγορές τείνουν να προεξοφλούν την αβεβαιότητα πριν το γεγονός και να ανακάμπτουν πριν τελειώσουν οι συγκρούσεις.

Κάτι τέτοιο επισημαίνει και η Goldman Sachs: Τα περισσότερα γεωπολιτικά σοκ τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μακροχρόνιο αντίκτυπο στα χρηματιστήρια. Η διόρθωση θα αποτελέσει αγοραστική ευκαιρία με σχετικά χαμηλό κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ιστορία σε τέτοιες περιόδους οι μετοχικοί δείκτες «βλέπουν» τα χαμηλά τους όταν οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν τα υψηλά τους.

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου η τιμή του brent έκανε άλμα κοντά στα 120 δολ., έστω και για μικρό χρονικό διάστημα. Την ίδια ημέρα ο Γενικός δείκτης Τιμών σημείωσε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.036 μονάδες για να κλείσει στις 2.102 μονάδες.

Στα τέλη Μαρτίου η τιμή του πετρελαίου προσέγγισε και πάλι τα 120 δολ. και η εγχώρια αγορά κατέγραψε νέα χαμηλά στις 2.006,93 μονάδες.

Από αυτά τα επίπεδα η αγορά (με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης 16/4) έχει ανακάμψει κατά 13,36%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς έχει αυξηθεί κατά 22,63 δισ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης από τα χαμηλά κερδίζει 20,05%, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 13,91% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 11,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης την μεγαλύτερη αντίδραση από τα χαμηλά της 30ης Μαρτίου καταγράφουν οι τίτλοι της Πειραιώς (+26,43%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+26,11%), της Alpha Bank (+25,45%), της Eurobank (+21,93%), της Viohalco (+21,26%), της Elvalhalcor (+18,99%), της Aktor (+17,65%), Aegean Airlines (+15,22%), της Εθνικής (+14,96%), της Κύπρου (+14,03%), της Σαράντης (+11,94%), της Metlen (+11,62%), της Optima Bank (+10,34%) και του ΟΤΕ (+10,30%). Ακολουθούν οι μετοχές της ΔΕΗ (+8,81%), της Τιτάν (+8,55%), της Jumbo (+7,83%), της Lamda Development (+7,48%), του ΟΛΠ (+5,52%), της Coca Cola HBC (+4,53%), του ΔΑΑ (+4,12%), της Allwyn (+3,80%), της ΕΥΔΑΠ(+3,77%), των ΕΛΠΕ (+0,98%) και της Motor Oil (+0,85%).

Οι μετοχές που επανήλθαν στα προ πολέμου επίπεδα

Σε σχέση με την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων, από τη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου, με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης (2.274,98 μονάδες), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί οριακά 0,12%, ο τραπεζικός ενισχύεται κατά 2,08%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση είναι κατά 5,57 δισ. ευρώ υψηλότερα. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υπολείπεται σε ποσοστό 5,5% σε σχέση με τα υψηλά έτους τις 2.407,07 μονάδες που είχαν καταγραφεί στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2026.

Από την έναρξη του πολέμου, από τις δείκτες της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο σημειώνουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+19,52%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+13,80%), των ΕΛΠΕ (+10,61%), της Σαράντης (+6,28%), της Εθνικής (+5,91%), της Aktor (+4,36%), της Πειραιώς (+3,23%), της Motor Oil (+3,05%), της Metlen (+1,96%), του ΟΛΠ (+1,33%), της ΔΕΗ (+1,27%), του ΟΤΕ (+1,04%), της Κύπρου (+0,49%) και της Alpha Bank (+0,16%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn(-12,63%), της Elvalhalcor (-11,48%), της Viohalco (-9,63%), της Lamda Development (-9,59%), της Τιτάν (-9,33%), της Coca Cola HBC (-6,79%), της Optima Bank (-6,13%), του ΔΑΑ (-4,98%), της Jumbo (-4,59%), της Aegean Airlines (-3,43%) και της Eurobank (-0,31%).

Οι τράπεζες

Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, ακόμη και στις πιο αρνητικές περιόδους, οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι «ψήφιζαν» ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι η πτώση των μετοχών τους αποτελούσε ευκαιρία εισόδου.

"Αγοραστές" των μετοχών των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών δηλώνουν η UBS και η HSBC, εκτιμώντας πως παρά το ριμπάουντ που έχουν σημειώσει από τη βουτιά που κατέγραψαν λόγω των αναταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος, οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές.

Παρά το διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω του πολέμου, η Deutsche Bank διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες και αναβαθμίζει τις τιμές στόχους των τραπεζικών μετοχών, υπογραμμίζοντας ότι οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές.

Οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να κρίνονται ελκυστικές. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται στις 6,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, όταν οι ευρωπαϊκές κινούνται κοντά στις 8 φορές

Σε ισχυρή θέση οι ελληνικές τράπεζες με ανθεκτική πιστωτική ζήτηση και αυξημένη κεφαλαιακή ευελιξία, εκτιμά η Goldman Sachs.

Υπογραμμίζει ότι το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει υποστηρικτικό για τον τραπεζικό κλάδο, με σταθερή ανάπτυξη που ενισχύει την ισχυρή ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια, ενώ η ποιότητα των χαρτοφυλακίων παραμένει ανθεκτική. Η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερη έκθεση σε ενεργειακά σοκ συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.