Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το 2026 κάνει ποδαρικό με ένα μεγάλο πρόγραμμα δημιουργίας 10.000 θέσεων εργασίας αποκλειστικά για ενήλικες (άνω των 18 ετών) μητέρες ανηλίκων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών. Οι μητέρες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 5.000 πλήρους απασχόλησης και 5.000 μερικής απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Είναι 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για 3 ακόμη μήνες.



Το πρόγραμμα προϋπολογισμού έως 101,8εκατ€ αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου από τη ΔΥΠΑ.

Για να μπορεί μια επιχείρηση να είναι επιλέξιμη, θα πρέπει να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού (συμπεριλαμβάνονται και τυχόν αλλαγές συμβάσεων από πλήρους σε μερικής απασχόλησης) της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία δήλωσης ύπαρξης κενής θέσης.

Αποκλείονται από το πρόγραμμα επιχειρήσεις:

-Που επιχορηγούνται από το κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του προϋπολογισμού τους

-Στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα από την επιθεώρηση εργασίας έως και 2 χρόνια μετά από την δήλωση κενής θέσης

-Νυχτερινά κέντρα

-Off Shore

-ΚΤΕΛ

-Σύλλογοι και Σωματεία

-Με έδρα την οικία του εργοδότη χωρίς διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο



Εκτός από τα ηλικιακά κριτήρια, οι ωφελούμενες μητέρες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Δεν απαιτείται να υποβάλλουν οι ίδιες κάποια αίτηση. Αντίθετα, θα υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί από την επιχείρηση και με τις επιλογές των ανέργων όπως έχουν καταγραφεί στα Ψηφιακά Ατομικά Σχέδια Δράσης.



Η επιχείρηση που χρειάζεται την εργαζόμενη είναι εκείνη που αναρτά την κενή θέση/τις κενές θέσεις στη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους

gov.gr και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematikedrasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokheepikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartisesanergon



Αν υπάρχουν ανάγκες για διαφορετικά καταστήματα, η επιχείρηση αναρτά ξεχωριστά για το καθένα κενές θέσεις.

Μετά την είσοδο στον παραπάνω σύνδεσμο, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιλέγει ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ και παράλληλα εκδηλώνει ενδιαφέρον για: «Πρόγραμμα ΠΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗ» επιλέγοντας το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων» είτε για πλήρη απασχόληση είτε για μερική απασχόληση.

Ο/η εργασιακός/η σύμβουλος αναζητούντων εργασία του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί η ωφελούμενη, αναζητά εγγεγραμμένες άνεργες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και υποδεικνύει τις κατάλληλες εντός 15 ημερών από την ανάρτηση της κενής θέσης. Η πρόσληψη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών από την ανάρτηση της κενής θέσης, αν και δίνεται δυνατότητα επιμήκυνσης της προθεσμίας μετά από αίτηση της επιχείρησης.



Μετά την πρόσληψη της άνεργης, η επιχείρηση υποβάλει εντός 90 ημερών, ηλεκτρονική Αίτηση υπαγωγής - Υπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα στον σύνδεσμο

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematikedrasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokheepikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartisesanergon



Με βάση το μοναδιαίο κόστος εργασίας το οποίο ανά εργαζόμενο για πλήρη απασχόληση και έως 25 ασφαλιστικές ημέρες ανέρχεται σε έως 1.256€ μεικτά μηνιαίως , τα ποσά επιδότησης ορίζονται ως εξής:

-70% για άνεργες εγγεγραμμένες έως 12 μήνες

-80% για μακροχρόνια άνεργες

Τα ποσά που προκύπτουν είναι:

-Έως 10.550,40 € (12 μήνες – χωρίς επιμήκυνση)

-Έως 13.188 € (15 μήνες – με επιμήκυνση)

-Έως 15.072 € για μακροχρόνια ανέργες ή μητέρες με 3μηνη επιμήκυνση

Όσον αφορά στην μερική απασχόληση, δηλαδή 5νθήμερη εργασία (έως 22 μέρες ασφάλισης) με τουλάχιστον 4 ώρες απασχόλησης την ημέρα η επιχορήγηση είναι το 80% με ανώτατο μηνιαίο ποσό τα 680€.

Τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν είναι:

-Έως 8.160 € (12 μήνες)

-Έως 10.200 € (15 μήνες με επιμήκυνση)



Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, ζητείται από τις επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλλουν σειρά δικαιολογητικών όπως μεταξύ άλλων αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του επιχορηγούμενου προσωπικού, λογαριασμό IBAN δικαιούχου και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του προγράμματος, η επιχορήγηση που τυχόν έλαβε η επιχείρηση επιστρέφεται εντόκως εντός 15νθημέρου από την πρόσκληση της ΔΥΠΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.