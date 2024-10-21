Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με επιχειρηματικά κεφάλαια για να στηρίξει την ευρωπαϊκή καινοτομία στην υπερπροηγμένη τεχνολογία, προκειμένου να καλύψει το κενό ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζει η Ευρώπη, τόνισε στη συνέντευξή της στην Αθήνα, η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Ιλιάνα Ιβάνοβα, παρουσία της υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ζωής Ράπτη, εγκαινιάζοντας για τον σκοπό αυτό ένα «δίκτυο έμπιστων επενδυτών».

Το δίκτυο αποτελείται από επενδυτικά σχήματα, έτοιμα να επενδύσουν από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε καινοτόμες εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν δυνατότητες μεγάλης εξέλιξης αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης.

Πρόκειται για ευρωπαϊκές επενδύσεις οι οποίες προέρχονται από το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη».

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 71 επενδυτές από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, δημόσιων επενδυτικών τραπεζών, ιδρυμάτων και εταιρικών επιχειρηματικών ταμείων. Οι εν λόγω επενδυτές αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία ύψους άνω των 90 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας το δίκτυο σε μια καίρια πρωτοβουλία μόχλευσης κεφαλαίων για την προώθηση της υπερπροηγμένης τεχνολογίας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν έναν «χάρτη δικτύου έμπιστων επενδυτών», με κοινές αξίες για την οικοδόμηση εταιρειών στην Ευρώπη και για από κοινού επενδύσεις με το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Οι δύο πλευρές θα επιταχύνουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες και θα ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίησή τους.

Η δημιουργία του δικτύου απαντά στην ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση των εν λόγω εταιρειών ώστε να αναπτυχθούν στην Ευρώπη και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη το 2025, σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της επόμενης Επιτροπής.

Το δίκτυο αναδεικνύει επίσης την αυξανόμενη σημασία του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, το οποίο πλέον έχει επενδύσει σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε 251 από τις πλέον ελπιδοφόρες νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης. Το εν λόγω Ταμείο έχει προσελκύσει συνεπενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ από περίπου χίλιους επενδυτές, με μόχλευση άνω των 4 ευρώ για κάθε 1 επενδυόμενο ευρώ. Το «Δίκτυο Έμπιστων Επενδυτών» αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις συνεπενδύσεις και να παράσχει στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς κρίσιμων τεχνολογιών πρόσβαση σε μεγαλύτερες επενδύσεις, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου «EIC Scaling Summit», στην οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά 120 εταιρείες, που επελέγησαν από το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ και εθνικά προγράμματα και έχουν δυνατότητα να επεκταθούν και να καταστούν παγκόσμιοι πρωταθλητές στους τομείς τους.

Οι 72 από αυτές τις εταιρείες προστέθηκαν σήμερα στα 48 μέλη που ήταν ήδη εγγεγραμμένα στο EIC Scaling Club. Το ΕΣΚ παρέχει εξατομικευμένη στήριξη στα μέλη του EIC Scaling Club, με στόχο το 20% αυτών να επεκταθούν και να αναδειχθούν σε μονόκερους, δηλαδή σε εταιρείες αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ. Συλλογικά, οι εν λόγω εταιρείες-μέλη έχουν συγκεντρώσει πάνω από 73 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα, ενώ αναμένονται νέοι γύροι χρηματοδότησης προσεχώς.

Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της προετοιμασίας που έκανε η Ευρωπαία επίτροπος Ιλιάνα Ιβάνοβα η οποία τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο είχε καλέσει μια ομάδα επενδυτών να συζητήσουν αυτή τη νέα μορφή συνεργασίας. Ο χάρτης που υπεγράφη σήμερα και η έναρξη λειτουργίας του δικτύου αποτελούν το απτό αποτέλεσμα των εν λόγω διαβουλεύσεων, αλλά και ένα επόμενο βήμα προκειμένου το ΕΣΚ να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την επέκταση των επιχειρήσεων υπερπροηγμένης τεχνολογίας υψηλού κινδύνου που έχουν μεγάλες δυνατότητες, αλλά συχνά δυσκολεύονται να βρουν τους κατάλληλους επενδυτές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το δίκτυο είναι ανοικτό σε άλλους με τις ίδιες αρχές επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα του Ταμείου του ΕΣΚ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής θυρίδας.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο του ΕΣΚ συστάθηκε από την Επιτροπή για να επενδύσει σε εταιρείες που επιλέγονται μέσω του προγράμματος «Accelerator» του ΕΣΚ. Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί ως ο μοναδικός σύμβουλος επενδύσεων του Ταμείου, ενώ τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων. Το Ταμείο φιλοδοξεί να στηρίξει πάνω από 500 εταιρείες κατά την τρέχουσα περίοδο 2021-27.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.