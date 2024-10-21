Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση 0,34%

Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κυμάνθηκε ο όγκος των συναλλαγών, η αξία των οποίων υποχώρησε κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ.

Η αγορά διόρθωσε, μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 2,27%.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι μετοχές της Attica Βank, η διαπραγμάτευση των οποίων ανεστάλη προσωρινά μετά την εκρηκτική άνοδο της τιμής της κατά 3.716,79%, καθώς τα όρια της διαπραγμάτευσης της μετοχής ήταν ελεύθερα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Χ. Α. προς χρηματιστηριακές, λόγος της προσωρινής αναστολής της διαπραγμάτευσης ήταν οι χρηματιστηριακές να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να ενημερώσουν τους πελάτες τους για την απότομη και μεγάλη αύξηση της τιμής της μετοχής.

Σήμερα άρχισε εκ νέου η διαπραγμάτευση των μετοχών της τράπεζας, μετά τη διενέργεια του reverse split με αναλογία 100:1. Η μετοχή ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση με προσαρμοσμένη τιμή στα 0,5240 ευρώ και ήταν στα 20 ευρώ όταν ανεστάλη η διαπραγμάτευση.

Τελικά η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 7,02 ευρώ με άνοδο 1.239,69%, διακινώντας 1.485 τεμάχια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.438,72 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 84,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν17.177.652 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+0,58%), της Πειραιώς (+0,21%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-2,33%), Lamda Development (-1,88%) Alpha Bank (-1,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha bank και η Εθνική, διακινώντας 3.762.893 και 2.889.913 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 21,55 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 63 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica bank +1,239,69% και Προοδευτική +9,57%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -11,63% και Μπήτρος (κ) -9,56%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,2500 -0,45%

ALPHA BANK: 1,5020 -1,80%

AEGEAN AIRLINES: 10,5100 -0,38%

VIOHALCO: 5,7900 +0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,7200 αμετάβλητη

ΔΑΑ:7,6200 -0,21%

ΔΕΗ: 12,2200 +0,58%

COCA COLA HBC:33,7400 -0,53%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8440 -1,07%

ΕΛΠΕ: 7,0200 -0,57%

ELVALHALCOR: 1,8480 -1,39%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4440 -0,35%

ΕΥΔΑΠ: 5,6300 +0,18%

EUROBANK: 2,0100 -2,33%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3000 -1,88%

MOTOR OIL: 21,0800 -0,38%

JUMBO: 25,9000 -0,08%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,9400 +0,12%

ΟΛΠ:28,5000 -0,35%

ΟΠΑΠ: 16,0000 +0,31%

ΟΤΕ: 16,0600 -0,37%

AUTOHELLAS:11,2800 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8750 +0,21%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0200 -0,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,6600 αμετάβλητη

