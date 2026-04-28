Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.227,14 μονάδες με άνοδο 0,23%

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ήπια υποχώρηση σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.227,14 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+0,97%), της Κύπρου (+0,93%) καi της Μetlen (+0,91%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-7,14%), της Viohalco (-0,95%) και της Aktor (-0,54%).

Οι μετοχές της Aegean Airlines διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 40 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (+3,56%) και Lavipharm (+2,62%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Aegean Airlines (-7,14%) και Μύλοι Λούλη (-2,82%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

