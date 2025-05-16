Της Έλενας Λάσκαρη

Σε περισσότερους από 154.000 ανέρχονται οι νέοι 18 και 19 ετών, οι οποίοι θα λάβουν φέτος την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στο πλαίσιο του Youth Pass 2025.

Πιο συγκεκριμένα, στους 89.192 ανήλθαν οι νέοι 18 ετών, οι οποίοι υπέβαλαν τη σχετική αίτηση έως την καταληκτική προθεσμία στις 15 Μαΐου 2025 και για τους οποίους το κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 13.378.800 ευρώ.

Επιπλέον, αυτοδίκαια λαμβάνουν την ίδια ενίσχυση οι νέοι 19 ετών που είχαν κάνει ήδη αίτηση κατά το προηγούμενο έτος και οι αιτήσεις τους ανέρχονται σε 64.872 με τη συνολική ενίσχυση να αγγίζει το ποσό των 9.730.800 ευρώ.

Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη παρατηρείται σημαντική αύξηση των νέων που θα λάβουν Youth Pass, καθώς το 2023 είχαν υποβληθεί 139.728 αιτήσεις και το 2024 145.688.

Η πίστωση της ενίσχυσης 150 ευρώ γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την 31 Μαΐου

Πηγή: skai.gr

