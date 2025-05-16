Τα 4 δισ. ευρώ προσέγγισε το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση στο τετράμηνο Ιανουαρίου Απριλίου σύμφωνα μετα στοιχεία της Τραπεζης της Ελλάδος.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,874 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 570 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 22,232 δισ. ευρώ, από 20,612 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 19,796 δισ. ευρώ, από 19,521 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024.

