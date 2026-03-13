Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,34%, στα 1,1477 δολάρια

Η ισοτιμία του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων: στα 182,8640 γεν, στο 0,8647 με τη στερλίνα και στο 0,9031 με το ελβετικό φράγκο- Το δολάριο υποχωρεί οριακά

Σωροί νομισμάτων οικονομία
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Το ευρώ σημειώνει πτώση 0,34% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενο στα 1,1477 δολάρια.
  •  
  • Το δολάριο υποχωρεί οριακά κατά 0,07% έναντι του γεν, στα 159,2390 γεν.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,34% και διαμορφώνεται στα 1,1477 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,8640 γεν, στο 0,8647 με τη στερλίνα και στο 0,9031 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,2390 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,57% και διαμορφώνεται στα 1,3271 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συνάλλαγμα Ευρώ Δολάριο αγορές οικονομία νομίσματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark