Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
- Το ευρώ σημειώνει πτώση 0,34% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενο στα 1,1477 δολάρια.
-
- Το δολάριο υποχωρεί οριακά κατά 0,07% έναντι του γεν, στα 159,2390 γεν.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,34% και διαμορφώνεται στα 1,1477 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 182,8640 γεν, στο 0,8647 με τη στερλίνα και στο 0,9031 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,2390 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,57% και διαμορφώνεται στα 1,3271 δολάρια.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.