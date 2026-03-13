Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ευρώ σημειώνει πτώση 0,34% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενο στα 1,1477 δολάρια.



Το δολάριο υποχωρεί οριακά κατά 0,07% έναντι του γεν, στα 159,2390 γεν.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,34% και διαμορφώνεται στα 1,1477 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,8640 γεν, στο 0,8647 με τη στερλίνα και στο 0,9031 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,2390 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,57% και διαμορφώνεται στα 1,3271 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

