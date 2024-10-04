Διευρύνονται, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), οι περιοχές, όπου θα είναι δυνατή η εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, οι κάτοχοι των σταθμών θα πρέπει να συμμετάσχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), που αναμένεται να πραγματοποιηθεί για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης.

Την ΚΥΑ υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, η Απόφαση προβλέπει πως πέραν του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην επικείμενη, τρίτη, ανταγωνιστική διαδικασία, θα μπορούν να συμμετέχουν, πλέον, σταθμοί αποθήκευσης, οι οποίοι αναπτύσσονται στο σύνολο των περιοχών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, δηλαδή οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

Από την ΚΥΑ προκύπτουν τα εξής δύο, βασικά οφέλη:

Σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί με αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ ως κορεσμένο και στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου λειτουργούν και αναπτύσσονται περισσότερα από 4.000 MW σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), θα καταστεί δυνατή η εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα βοηθήσει στην άρση του κορεσμού και στην αποδοτική ενσωμάτωση και λειτουργία των σταθμών ΑΠΕ.

Ενισχύεται η δυναμική της επικείμενης, ανταγωνιστικής διαδικασίας, καθώς αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτήν περισσότεροι σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.



