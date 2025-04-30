Μικρότερο δημόσιο χρέος και υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπει για φέτος το ΥΠΕΘΟ, μετά την εκτίναξη του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 4,8% του ΑΕΠ πέρυσι.

Ειδικότερα, στην έκθεση προόδου αναφορικά με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου 20205-2028 που υπεβλήθη στην Κομισιόν, η εκτίμηση για το πρωτογενές πλεόνασμα ψηλώνει για φέτος στο 3,2% του ΑΕΠ από 2,4% του ΑΕΠ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός, το γενικό πλεόνασμα αναμένεται σε 0,1% του ΑΕΠ αντί για έλλειμμα 0,6% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός και η εκτίμηση για το χρέος χαμηλώνει στο 145,7% του ΑΕΠ έναντι εκτίμησης για χρέος 147,5% του προϋπολογισμού.

Ανοδικά αναθεωρείται παράλληλα η εκτίμηση για τον πληθωρισμό στο 2,4% από 2,1% για το σύνολο του έτους, ενώ στο 2,3% διατηρείται η πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ:

Κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ετήσια έκθεση προόδου έτους 2025, αναφορικά με τους στόχους που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο (ΜΔΣ) 2025-2028, υπό το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης που τέθηκε σε ισχύ την 30η Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση προόδου προβλέπεται για το 2025 ρυθμός ανάπτυξης 2,3%, ρυθμός αύξησης των επενδύσεων 8,4%, της ιδιωτικής κατανάλωσης 1,7%, των εξαγωγών 4,0% και των εισαγωγών 3,8%. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε 2,4% το 2025 από 3,0% το 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και την επίδοση του 2024, αναμένεται να ανέλθει σε 3,2% το 2025 έναντι 4,8% το 2024 και το συνολικό αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης σε 0,1% το 2025 έναντι 1,3% το 2024. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε από 163,9% το 2023 σε 153,6% το 2024 και αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε 145,7% το 2025.

Ο ρυθμός ετήσιας αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών το 2025 αναμένεται να ανέλθει σε 4,5% το 2025 έναντι στόχου 3,7%. Η απόκλιση αυτή είναι εντός του δημοσιονομικού περιθωρίου του 0,3% του ΑΕΠ για την ετήσια αύξηση που ορίζεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωρευτική αύξηση δαπανών των ετών 2024 και 2025 είναι εντός των σχετικών ορίων. Για το έτος 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά μέτρα μείωσης της φοροδιαφυγής που εκλαμβάνονται ως ενεργητικά μέτρα εσόδων και μετρούν αφαιρετικά στο στόχο καθαρών δαπανών, οι καθαρές πρωτογενείς δαπάνες εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 0,3% έναντι ορίου αύξησης 2,6%.

Στην ετήσια έκθεση προόδου περιλαμβάνονται οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για τα έτη 2024 και 2025. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη συνετή δημοσιονομική πορεία που ακολουθεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα που υλοποιήθηκαν το 2024 περιλαμβάνουν την αναμόρφωση του μισθολογίου στο δημόσιο τομέα, τη μείωση της φορολογίας για οικογένειες με παιδιά, τη μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος, την αύξηση του επιδόματος γέννησης, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας και λοιπά μέτρα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Για το 2025 δημοσιονομικά μέτρα που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό και ήδη υλοποιούνται περιλαμβάνουν την επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα, την αύξηση των μισθών του δημοσίου τομέα κατόπιν της αύξησης του κατώτατου μισθού από τα 830 στα 880 ευρώ, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τα κίνητρα για καινοτομία, συγχωνεύσεις και εξαγορές, την αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ, την απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου συμβολαίων υγείας για παιδιά, την υλοποίηση του προγράμματος ΣΠΙΤΙ μου ΙΙ και λοιπά μέτρα που αντιμετωπίζουν ζητήματα σχετικά με το δημογραφικό και το στεγαστικό πρόβλημα.

Επιπλέον, των ανωτέρω εφαρμόζονται μέτρα ύψους 1,3 δισ. ευρώ, που ανακοινώθηκαν μετά την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2025, στη βάση της θετικής δημοσιονομικής επίδοσης του 2024 συνδεόμενη με την απόδοση των μέτρων περιορισμού της φοροδιαφυγής. Αυτά περιλαμβάνουν:

Μόνιμη αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ,

μόνιμη επιστροφή ενός ενοικίου, σε οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 230 εκατ. ευρώ,

μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε 1,44 εκατ. συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με ετήσιο κόστος 360 εκατ. ευρώ,

επέκταση της απαλλαγής από τις φαρμακευτικές δαπάνες για χαμηλοσυνταξιούχους, με ετήσιο κόστος 23 εκατ. ευρώ,

χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας με ετήσιο κόστος 222 εκατ. ευρώ.

Στην ετήσια έκθεση προόδου της ελληνικής οικονομίας γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ότι η χώρα μας επεδίωξε σταθερά και πέτυχε τη μείωση της φοροδιαφυγής με την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν:

τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές,

την πλήρη εφαρμογή της πλατφόρμας «myDATA» για την ηλεκτρονική δήλωση εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων,

την επέκταση της υποχρεωτικής αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών στο λιανικό εμπόριο,

τις συναλλαγές ακινήτων μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών,

το νέο πλαίσιο για το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για τους αυτοαπασχολούμενους,

την αύξηση των προστίμων για χρήση μετρητών σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ,

την καταβολή των επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης μέσω προπληρωμένων καρτών,

την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των ελέγχων της φορολογικής αρχής και

την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, στην οποία καταγράφονται οι πραγματικές ώρες εργασίας των εργαζομένων.

Η εκτιμώμενη άμεση θετική επίδραση στα δημόσια έσοδα των κυριότερων μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Τέλος, στην ετήσια έκθεση προόδου αναφέρεται η πορεία εξέλιξης όλων των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο (ΜΔΣ) 2025-2028.

